Fim de semana agitado no BBB 24: Confira vai funcionar, segundo Tadeu (Reprodução/Globo)

A chegada de uma nova liderança abre a semana no BBB 24, que terá um fim de semana agitado, segundo o apresentador Tadeu Schmidt. No fim do ao vivo desta quinta-feira (14), que colocou a coroa na cabeça de Giovanna, o jornalista revelou os detalhes antes da próxima eliminação.

Anjo, poder Coringa e paredão ainda precisam acontecer no Big Brother Brasil. Então, após a prova do líder, que não foi de resistência, a dinâmica da semana determina que nesta sexta-feira (15), acontece o perde e ganha e a definição de quem leva o desejado poder coringa.

A líder Giovanna vai pré-selecionar os cinco participantes que podem disputar o novo poder curinga, que, desta vez, dá o poder da verdade para um brother ou sister.

Já no sábado (16) acontece a prova do anjo, deixa o vencedor ou a vencedora imune. Além disso, o anjo da semana também pode imunizar uma pessoa no paredão de domingo (17).

Domingo, depois do Fantástico, é dia de formação de paredão. Tudo começa com o anjo autoimune, que vai imunizar mais uma pessoa e o dono do poder curinga poderá usar a verdade. Além disso, é possível vetar ou não a escolha do anjo.

Na reta final, a líder Giovanna empareda uma pessoa que está na mira. Como de costume, o participante vai direto ao paredão. Depois, há o voto aberto, onde todos da casa, exceto o líder, terão que votar apenas os que estavam na mira da mineira.

Web coloca 1ª liderança de Giovanna no BBB 24 em risco: ‘Ela sabia’ (Fábio Rocha/Globo)

No voto fechado, a casa vota e o mais nomeado está na berlinda do BBB 24. A novidade desta semana é que os cinco participantes na mira da líder também podem emparedar alguém no Big Brother Brasil, mas todos precisam entrar em consenso e escolher apenas uma pessoa.

Por fim, o domingo (17) encerra com a prova bate-volta. Segundo as regras, jogam apenas os três escolhidos da dinâmica, exceto o indicado pela líder Giovanna.

