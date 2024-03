Eva Mendes agradece a Ryan Gosling por cuidar de seus filhos e dizem a ele “é sua responsabilidade”

Eva Mendes e Ryan Gosling têm estado no radar do público nos últimos dias e é que o casal foi uma das coisas mais comentadas no Oscar 2024 por não desfilarem juntos no tapete vermelho.

No meio de rumores de crise por esta situação, ambos calaram as vozes à sua maneira: ela posando em seu camarim afirmando que sempre estava ao lado “do seu homem” para apoiá-lo e ele, dando um beijo em um colar com a letra ‘E’ após a interpretação da música ‘I’m just Ken’.

Eva Mendes está sendo criticada por esta mensagem para Ryan Gosling

Mas os comentários em torno de um dos casais mais reservados de Hollywood não terminam aí, pois Eva Mendes agradeceu a Ryan Gosling por cuidar de seus filhos, para que ela pudesse viajar para a Itália e participar da semana de moda.

Esta situação não agradou a muitos internautas, que disseram que não era necessário, pois o seu dever como pai é estar atento aos seus filhos e que ela também é um ser individual que merece tempo para si mesma e não apenas ficar em casa.

"A doce vida se tornou possível graças à Dolce & Gabbana. E ao meu homem por aguentar o 'forte' em casa para que pudéssemos vivê-la por alguns dias", escreveu em seu perfil do Instagram.

Na publicação, a atriz compartilhou um vídeo onde ela aparece elegantemente vestida com um vestido de bolinhas e sapatos de salto alto durante sua passagem pelos eventos da marca no país europeu.

“Amo você sinceramente, mas você não deveria agradecê-lo por fazer o trabalho dele”; “O problema é que pensamos que apenas as mães devem fazer isso”; “Esse tipo de mensagens denotam a culpa que sentimos como mulheres por ser mães e profissionais”; “Ken também é pai”; foram parte dos comentários.