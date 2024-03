Disputa por espaço no BBB 24: Entenda o ranço de Alane por Giovanna no reality (Reprodução/Globo)

Alane voltou a ser motivo de conversa entre Giovanna, Pitel, Raquelle e Buda no BBB 24. Segundo a líder do reality show, uma certa disputa por espaço seria o verdadeiro motivo da rival ter ranço dela dentro da casa.

Na conversa, que aconteceu no quarto do líder, Pitel levantou a bola sobre o assunto: “Sabe o que pega é o negócio da disputa que teve da Alane com a Cunhã. Que ela foi questionar e disse que está disputando espaço”, disse a sister.

Em seguida, a doceira disse que quando Deniziane estava no Big Brother Brasil, ela e as amigas criticavam Isabelle, mas a manauara não sabe disso.

Desta forma, Pitel reforçou que Alane disputa espaço com a Cunhã. Mas, a líder Giovanna coloca um outro ponto, já que acredita ser esse o motivo do “ranço” da bailarina sobre ela.

“A Cunhã não tava entendendo nada de onde surgiu isso. Era uma coisa dela, era ela, entendeu. Talvez, o ranço que ela tem comigo seja o medo. Acha que eu tô tendo mais espaço que ela aqui dentro”, disse a doceira.

Quem está na mira da líder?

Ao conversar com seus aliados, Giovanna disse que Beatriz está no seu alvo para a formação do próximo paredão do BBB. A líder da semana também cogita votar em Davi, que é um dos favoritos pelo prêmio.

No quarto gnomo, os aliados de Giovanna também falaram sobre colocar Davi por meio da votação em massa: “Se eles organizarem, eles mandam alguém direto. Quem está na linha de frente...eu, Fernanda, Bin e Lucas”, disse Pitel ao conversar com os amigos dentro do BBB.

Veio aí! Giovanna vence Prova do Líder no BBB 24 pela primeira vez após ser impossibilitada em dinâmicas anteriores (Reprodução/TV Globo)

Em seguida, Fernanda destacou que não há mais escolhas: “Nessa altura do campeonato não tem mais preferência. Se todos eles dizem que um deles é campeão, então, não importa”, afirmou a sister, que ouviu de Pitel um “então, bora de Davi?”.

