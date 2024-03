Dedicado a Piqué? Shakira impacta em vestido de vingança e fãs dizem que é novamente para seu ex

Dedicado a Piqué? Shakira causa impacto com vestido de vingança e fãs dizem que é de novo para o ex Getty Images | Samir Hussein / Patricia J. Garcinuno ( Samir Hussein / Patricia J. Garcinuno/Foto: Getty Images)

Shakira tem surpreendido seus fãs com ansiedade pelo lançamento de seu décimo segundo álbum, “As mulheres não choram mais”, onde muitos afirmam que em sua nova música há estrofas onde ela fala com seu ex Gerard Piqué.

A barranquillera de 47 anos tem suas redes sociais muito agitadas porque algumas horas atrás ofereceu “um gostinho” da letra de sua nova música “Tiempo sin verte”, e seus fãs destacam que “ela está falando com seu ex” e lembra a ele “quem é que manda”.

"Já faz tempo que não te vejo e ainda estou aqui, e não passa um dia sem que eu pense em ti. Já faz tempo que não te vejo, me diz se ainda me queres e se te lembras de mim", diz a letra da música.

Sensual e mais ousada

No vídeo que ela postou em suas redes sociais, a cantora colombiana deixou todos de boca aberta porque aparece vestida com um “vestido da vingança” justo.

O espetacular vestido de vingança que Shakira veste é azul metálico com aberturas no corpo e ela o usa com seu longo cabelo ondulado solto de um lado, dando-lhe aquele toque sensual que encanta seu público.

A maquiagem tem um acabamento muito natural e as poses em cada imagem definitivamente mostram que a barranquillera está em seu melhor momento.