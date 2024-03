Cavalo espetacular vestido como o carro de Fórmula 1 de Checo Pérez triunfa em evento hípico

Os cavaleiros montaram seus cavalos vestindo as cores emblemáticas da Red Bull, Mercedes e Ferrari, cativaram o público e conquistaram a vitória neste evento beneficente renomado na Nova Zelândia.

A influência do automobilismo esteve presente na décima quinta edição do evento de caridade, inspirados pela velocidade e pelo glamour da Fórmula 1, os cavaleiros e seus cavalos, juntamente com uma equipe de apoio que evocou a atmosfera dos boxes de corrida, proporcionaram uma performance memorável que não passou despercebida.