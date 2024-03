Cantora russa acusa Karol G de plágio por música

Voyna destaca que o refrão inicial de sua música guarda semelhança com a colaboração mais recente da artista colombiana. Como resultado, a cantora europeia expressou sua insatisfação com Karol, enfatizando sua incredulidade diante do fato de uma artista com tantos prêmios e recursos financeiros ter incorporado parte de sua música sem dar os devidos créditos.

"Para mim, os produtores dela copiaram o som de uma artista não reconhecida e fizeram parecer que era dela. Existem sim sons em bibliotecas gratuitas ou pagas, mas são apenas sons", acrescentou.

No material, a artista russa pediu uma explicação à cantora colombiana sobre a alegada cópia, ao mesmo tempo em que afirmou ser sua fã, embora tenha enfatizado que "trabalho é trabalho".