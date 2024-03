BBB 24: privada entupida pela quarta vez deixa Alana em saia justa: “estrago foi grande”

Alana, do BBB 24 (Reprodução/Instagram)

Mais uma vez a sister Alana voltou a ser o centro das atenções na casa do BBB 24 e não por uma briga ou fala polêmica, mas por novamente entupir o banheiro reservado. Esta foi a quinta vez: “Ela vai sair com fama de cagona kkkkkkkkk”, disse um dos brothers.

O buchicho ficou apenas entre os aliados da sister, Beatriz, Matteus e Davi, que foram chamados para ajudá-la a “liberar” a privada, mas a amizade e os interesses comuns não impediram os companheiros de ‘zoar’ a sister.

“Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Cai sim”, disse Matteus. “Outras quatro vezes…”, confessou Alane, para surpresa do gaúcho. “Você entupiu mais vezes?”, questionou o gaúcho e Alana confirmou que esta era a quinta vez, mas só a Deniziane sabia. “Agora são cinco. Vou ver o que faço”, disse a bailarina.

Recomendados

Para tirar a envergonhada amiga de foco e acabar de uma vez por todas com as piadas, Bia apareceu com um providencial balde de água e resolveu o problema. “Todo mundo caga…”, disse.

“O estrago foi grande… Entupir o vaso é normal, só no BBB que é um pouco diferente”, brincou mais uma vez Matteus.

Não é a primeira vez que Alana passa por essa saia justa no programa. Em outra ocasião, durante uma briga, Fernanda disparou contra a bailarina: “Vai entupir privada”, soltou a confeiteira em momento de fúria.

NO TWITTER

O assunto também repercutiu nas redes sociais, que também aproveitaram para rir da situação. “Imagina sair do BBB com fama de cagona e entupidora de vaso?”, disse um dos comentários no X, ex-Twitter.