Quem assiste ao BBB 24 e acompanha o reality nas redes sociais já percebeu que a amizade entre Isabelle e Matteus cresce a cada dia. Mas além disso, muito é especulado sobre a formação de um novo casal dentro do reality.

Mesmo com o gaúcho já indicando que o que ele tem com a Cunhã é apenas amizade, devido ao breve relacionamento que teve na casa com Deniziane, se depender do pai de Matteus, a história é outra.

Na opinião de Giovani Vargas, morador de Alegrete (RS), o filho iria se encaixar melhor com a manauara.

“Meu filho é um rapaz muito simples, de alma pura, e acho que a Isabelle também é assim pelo que a gente vê no programa. A Anne é diferente, não tem muito a ver com ele, eu acho. Mas é ele que tem que saber o que vai no coração”, diz o pai.

O espaço entre os corpos de Isabelle e Matteus durante as danças estão diminuindo #bbb24 pic.twitter.com/ULPG6lPe9g — BBBabi (@babi) March 15, 2024

Vargas revelou que também percebe uma paquera entre o filho e a cunhã dentro da casa, mas quer que isso não tire o foco de Matteus dentro do reality:

“Vejo dois Matteus em momentos diferentes da casa. Num primeiro momento ele não estava se achando ali, apenas observando. Agora acredito que ele tenha se encontrado no jogo e esteja focado no prêmio, que sempre foi o desejo dele. Mas existe a carência também, né, muito tempo ali dentro. Então, pode ser que aconteça algo entre os dois”.

BBB 24: Pai de Matteus escolhe sua preferida entre Isabelle e Deniziane: “Não tem muito a ver com ele” Imagem: reprodução Instagram

