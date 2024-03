BBB 24: “O público sabe que sou casado, tudo é observado” Davi faz análise sobre reality e web questiona se ele recebe informações

Davi está sendo ajudado no BBB 24 ou é apenas observador? Este questionamento está sendo feito nas redes sociais, após, mais uma vez, o brother conseguir ‘ler’ o jogo além do que é conversado dentro da casa.

Durante conversa com Matteus, o baiano disse:

“O público á fora sabe que sou casado, só que o público também me vê abraçando Isabelle, brincando com as meninas, com a Bia, com a Alane”.

Segundo ele, o público observa e tira suas conclusões sobre essas atitudes dentro do reality.

“O público lá fora está dizendo assim: ‘bora ver onde isso vai chegar, bora ver se ele tem caráter mesmo [....], bora ver se ele é fiel a esposa.’ O público está de olho”.

Informações privilegiadas?

Claro que as observações feitas por Davi não iriam passar despercebidas. Na web, alguns usuários levantaram, de forma irônica, que o brother possui informações privilegiadas.

A visão de jogo impecável! 🫣pic.twitter.com/rvfvZB7XJT — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 15, 2024

“Mandem investigar que ele tem um celular escondido lá dentro”, disse uma pessoa.

mandem investigar q ele tem um celular escondido la dentro — ton (@ifzweeknd) March 15, 2024

“Eu tô dizendo a vocês, isso aqui é inacreditável. Ou esse pivete é o jogador mais visionário da história de um reality ou ele tá com o celular escondido. O baiano ataca novamente”.

eu tô dizendo a vocês véi, isso aqui é inacreditável negão é inacreditável uma porra dessa



ou esse pivete é o jogador mais visionário da história de um reality ou ele tá com a desgraça de um celular escondido na xibata



nosso Thierry Henry baiano ataca novamente porra https://t.co/OOQFoZJckv — amorim (@goldobaiano) March 15, 2024

Porém, outras pessoas falaram que ele é apenas observador e não esquece que está em um reality.

“Acho que ele é o único que não esquece que tá sendo filmado e que ele tem que jogar pra dentro e pra fora da casa”.

Acho q ele é o único q não esquece que tá sendo filmado e que ele tem q jogar pra dentro e pra fora da casa — Walter Black 🚗🏹 (@PaiDeCacto) March 15, 2024

