BBB 24: Giovanna cancelada? Internautas apontam possível ‘roubo’ durante Prova do Líder; assista aos vídeos

Uma thread publicada no X (antigo Twitter) mostra uma possível manipulação durante a Prova do Líder disputada no BBB 24 desta quinta-feira (14).

A prova era dividida em três fases, que contou com a disputa entre Davi e Giovanna na fase final. A sister saiu vencedora, contudo, vídeos publicados na rede social mostram que, supostamente, Giovanna já sabia como vencer a disputa.

Vamos lá! Separei uns vídeos relacionados à suposta manipulação da prova do líder.



Parte 1: Vídeo da câmera do PPV onde mostra exclusivamente os participantes da prova. Segue o fio. 🧶 #BBB24 pic.twitter.com/97msLD5NkU — Pedroᶜʳᶠ 🚗 (@pedrovitorandr1) March 15, 2024

O usuário responsável pelas publicações mostra que, após Davi escolher a cama errada no jogo de sorte, Giovanna esboça sorrisos, dando a entender que ela sabia qual era a cama certa que estaria o prêmio.

Parte 2: O vídeo com ZOOM nas expressões da Giovanna. Logo quando o Davi fala o número 2, a Giovanna já demonstra um sorriso, que fica mais visível quando ele pula na cama e mais ainda quando ele volta pro lugar e ela dá um "pulinho". 🧶+ pic.twitter.com/UidsMgFGxC — Pedroᶜʳᶠ 🚗 (@pedrovitorandr1) March 15, 2024

Todavia, logo no fim da segunda fase, Fernanda teria comentado que, sabia onde estava o objeto (na cama 6), mas que não conseguiu informar a colega.

Parte 4: Logo após sair do campo de provas, Fernanda diz que "não consegui falar pra ela que tava no 6". Será mesmo que não conseguiu? 🧶+ pic.twitter.com/DCWFaKFTTs — Pedroᶜʳᶠ 🚗 (@pedrovitorandr1) March 15, 2024

Ela confirma a conversa em outro momento, logo após a prova.

Parte 5: Numa conversa logo após o resultado da prova, Raquele comenta sobre a Fernanda dar ênfase que "queria ter falado pra ela que era o número 6". 🧶+ pic.twitter.com/SRqndv1ScL — Pedroᶜʳᶠ 🚗 (@pedrovitorandr1) March 15, 2024

“Fernanda e Giovanna nem hesitaram em escolher o número 6. Coincidência? Fernanda falou pra Giovanna? Ou ambas viram lá de cima que o cartão estava exatamente no número 6? São questionamentos plausíveis e que nos geram desconfiança sobre a autenticidade do programa”, questiona o usuário.

Parte 6: Fernanda e Giovanna nem hesitaram em escolher o número 6.

Coincidência? Fernanda falou pra Giovanna? Ou ambas viram lá de cima que o cartão estava exatamente no número 6? São questionamentos plausíveis e que nos geram desconfiança sobre a autenticidade do programa. pic.twitter.com/K07Rix9MqN — Pedroᶜʳᶠ 🚗 (@pedrovitorandr1) March 15, 2024

A chegada de uma nova liderança abre a semana no BBB 24, que terá um fim de semana agitado, segundo o apresentador Tadeu Schmidt. No fim do ao vivo desta quinta-feira (14), que colocou a coroa na cabeça de Giovanna, o jornalista revelou os detalhes antes da próxima eliminação.

Anjo, poder Coringa e paredão ainda precisam acontecer no Big Brother Brasil. Então, após a prova do líder, que não foi de resistência, a dinâmica da semana determina que nesta sexta-feira (15), acontece o perde e ganha e a definição de quem leva o desejado poder coringa.

A líder Giovanna vai pré-selecionar os cinco participantes que podem disputar o novo poder curinga, que, desta vez, dá o poder da verdade para um brother ou sister.

