BBB 24: Davi no paredão! Baiano está a mira dos brothers do quarto gnomo

Com Giovanna sendo a nova líder do BBB 24, os brothers resolveram combinar em votar em Davi para o próximo paredão da temporada, que será formado no próximo domingo (17).

No quarto gnomo, a líder Giovanna revelou suas opções de indicação e disse que Beatriz é sua prioridade, até o momento, e seus aliados discutiram sobre colocar Davi na mira para o próximo fim de semana.

“Se eles organizarem, eles mandam alguém direto. Quem está na linha de frente...eu, Fernanda, Bin e Lucas”, disse Pitel ao conversar com os amigos dentro do BBB.

Em seguida, Fernanda destacou que não há mais escolhas: “”Nessa altura do campeonato não tem mais preferência. Se todos eles dizem que um deles é campeão, então, não importa”, afirmou a sister, que ouviu de Pitel um “então, bora de Davi?”.

Neste momento, MC Bin Laden, o último camarote do Big Brother Brasil 24, disse qual sua escolha para o próximo paredão da temporada: “Eu queria ir com a Bia ou com o Davi, que são os favoritos”, revelou o cantor.

Como Giovanna virou líder no BBB 24?

Depois de ficar fora de diversas provas por ter machucado a perna, Giovanna finalmente venceu a liderança no Big Brother Brasil nesta quinta-feira (14). A sister levou a melhor em uma disputa que uniu agilidade e habilidade.

Foram três fases, até Giovanna conquistar o pódio. A liderança de Giovanna aconteceu no mesmo dia em que completou 28 anos.

