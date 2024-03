BBB 24: Bin levou ‘um tiro nas costas’ e pode ser indicado ao 13º paredão

A vitória de Giovanna na prova do líder do BBB 24 não deixou o quarto gnomo em paz. Durante a madrugada desta sexta-feira (14), MC Bin Laden deduziu que levou “um tiro nas costas” de um brother aliado no reality show.

O clima ficou tenso na casa e, após a prova do líder do Big Brother Brasil, o funkeiro conversou com Fernanda. Tudo começou quando ele questionou se a sister colocaria o seu alvo para o próximo paredão na Pitel.

“Você levantaria uma hipótese de colocar um alvo na Pitel?”, questionou Bin Laden. Num primeiro momento, Fernanda fez de desentendida e disse que não poderia se meter nas confusões do famoso, mas depois disse que não votaria na amiga.

No papo, o último camarote do BBB 24 afirmou que Lucas Henrique levantou a hipótese dele ser indicado como alvo no Tá na Mira, que será formado pela líder Giovanna antes do paredão.

“Por que o Lucas levantou a hipótese de colocar o alvo em mim? Sendo que ele é o meu parceiro. É algo que eu sei que é real”, disse o artista sobre uma atitude de Buda ao citar seu nome.

Quem está na mira da líder?

Ao conversar com seus aliados, Giovanna disse que Beatriz está no seu alvo para a formação do próximo paredão do BBB. A líder da semana também cogita votar em Davi, que é um dos favoritos pelo prêmio.

BBB 24: Davi no paredão! Baiano está a mira dos brothers do quarto gnomo (Reprodução/Globo)

No quarto gnomo, os aliados de Giovanna também falaram sobre colocar Davi por meio da votação em massa: “Se eles organizarem, eles mandam alguém direto. Quem está na linha de frente...eu, Fernanda, Bin e Lucas”, disse Pitel ao conversar com os amigos dentro do BBB.

Em seguida, Fernanda destacou que não há mais escolhas: “”Nessa altura do campeonato não tem mais preferência. Se todos eles dizem que um deles é campeão, então, não importa”, afirmou a sister, que ouviu de Pitel um “então, bora de Davi?”.

