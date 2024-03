Atriz Olivia Munn admite ter câncer de mama: veja como reagiram algumas de suas colegas

Através de uma postagem na rede social Instagram, a atriz e modelo americana, Olivia Munn, famosa por suas participações em sucessos de bilheteria como O Predador e X-Men: Apocalypse, confessou que foi diagnosticada com câncer de mama em abril de 2023. Para muitos, a notícia foi realmente inesperada, já que há apenas três dias ela foi vista radiante no Dolby Theatre, ao comparecer à última edição do Oscar.

"Fui diagnosticada com câncer de mama. Espero que compartilhar isso ajude outros a encontrarem conforto, inspiração e apoio em sua própria jornada", escreveu Munn, que rapidamente recebeu o carinho e apoio de milhares de pessoas através de curtidas e mensagens, incluindo as de suas colegas de Hollywood, Reese Witherspoon e Jessica Chastain.

Reações de acompanhamento

Olivia Munn explicou que, ao saber em abril de 2023 sobre seu diagnóstico, apenas dois meses antes ela havia feito um teste genético que detecta 90 genes cancerígenos diferentes e todos os resultados foram negativos, incluindo o BRCA (o gene mais conhecido do câncer de mama). Além disso, na mesma temporada de inverno, ela também fez uma mamografia e não foi detectado nada preocupante.

A artista de 43 anos aproveitou seu texto para agradecer às pessoas que a acompanharam durante todo o processo, destacando seu marido, o ator John Mulaney, suas amigas e os profissionais que a atenderam nas duas clínicas em que foi tratada: "Estou muito grata aos meus amigos e familiares por me amarem durante todo esse processo. Estou muito grata ao John pelas noites que passou pesquisando o significado de cada operação e medicamento, e quais os efeitos colaterais e recuperação que eu poderia esperar".

Reese Whiterspoon foi uma das artistas que se destacou em sua mensagem de apoio, ao expressar: “muito bem dito. Enviando amor para você e sua família”, enquanto Jessica Chastain acrescentou: “você é muito generosa ao compartilhar sua história. Acredito que ao fazer isso, você salvou vidas. Muito amor para você e sua família”.