As imagens do príncipe William com Rose Hanbury que desencadearam sua crise com Kate Middleton

A coroa britânica está enfrentando uma das primeiras crises do príncipe William e Kate Middleton diante da ausência da princesa, para a qual tiveram uma má gestão de comunicação, causando uma grande agitação de especulações nas redes sociais. Embora os príncipes de Gales não tenham se tornado reis, começam a sentir a pressão.

No meio da onda de especulações e boatos, surgiu o nome de Rose Hanbury, a mulher que tem sido rotulada como amante do herdeiro da coroa há alguns anos, depois de terem sido vistos juntos em um local de Londres dançando muito próximos.

As fotos do príncipe William com Rose Hanbury

Embora Kate Middleton possa ter sido amiga de Rose Hanbury, o vínculo entre as duas teria sido totalmente rompido após as acusações entre a marquesa de Cholmondeley e seu marido, o que causou um verdadeiro escândalo há cinco anos, quando surgiram as "provas" do suposto caso amoroso.

A primeira foto de ambos ocorreu durante a gravidez de Kate do príncipe Louis, o terceiro e último filho do casal, por isso a polêmica foi replicada em diversos meios britânicos.

A cena de William com Rose acendeu alarmes dentro do Reino Unido, pois temiam que se repetisse o triângulo amoroso de Lady Di, Charles III e Camila Parker, mas mais uma vez os reais decidiram se calar diante da onda de acusações, não sem antes ameaçar empreender ações legais, que aparentemente nunca se concretizaram.

O nome de Rose Hanbury começou a ganhar fama após aquele momento, apesar de ela ter tido uma carreira como modelo em sua juventude. Por isso, começaram a surgir fotos da marquesa acompanhada não só de William, mas também de Kate, pois ambas compartilharam em diferentes atividades beneficentes, o que levou a real a ser alvo de piadas até mesmo pelos olhares que ela lançava para sua suposta rival em algumas fotos, como se soubesse de um caso amoroso.

O encontro de William com Hanbury no clube noturno não teria sido o único, pois até mesmo em 2023 especulou-se sobre uma crise matrimonial entre os futuros reis da Inglaterra e até surgiram rumores de que ele passou o Dia dos Namorados com sua amante, com quem desfrutou de um jantar romântico.

As acusações surgiram depois que Kate expressou que não esperava flores de seu marido para a data especial, já que não era uma tradição dele.