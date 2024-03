Após rim não funcionar, Faustão passa por processo de embolização; entenda o procedimento

Internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo, Fausto Silva precisou realizar um processo de embolização para resolver problemas linfáticos que estavam atrapalhando sua recuperação após transplante de rim.

De acordo com texto da Splash Uol, o apresentador continua internado no hospital para se recuperar do transplante do órgão, realizado no último dia 26 de fevereiro.

Ainda segundo o site, a cirurgia foi bem sucedida. Contudo, Faustão ainda aguarda o início do funcionamento do órgão.

O que é embolização?

O Splash explica que o processo de embolização é um tipo de terapia pouco invasiva onde um pequeno cateter é inserido no interior do sistema linfático para a oclusão do vaso lesado.

João Silva, filho do apresentador, disse que a recuperação acontece dentro do esperado.

“É preciso esperar. Cada pessoa tem o seu tempo para o rim passar a funcionar. No caso do procedimento que ele fez ontem foi sobre uma parte que estava ‘vazando’, então era necessário fechar para entender se era exatamente isso que estava atrasando o funcionamento do órgão. Mas cada um tem seu tempo. Não é uma regra. Estamos torcendo, vendo se vai dar certo, mas os médicos falam que é muito difícil não dar certo o transplante de rim. Estamos tranquilos e esperançosos”.

Transplante de coração

Em setembro de 2023, Fausto Silva deixava o hospital Albert Einstein após realizar um transplante de coração. O famoso deu entrada no centro hospitalar da capital paulista no dia 5 de agosto daquele ano em razão de uma insuficiência cardíaca.

