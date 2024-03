Aniversário da Anitta: veja quando e onde será a grande comemoração da musa do funk

A data do aniversário da cantora Anitta não é segredo para ninguém, ela nasceu em 30 de março, só que neste ano resolveu comemorar quatro dias antes, no próximo dia 26, e quem pensa que será no Rio de Janeiro está muito enganado.

Na verdade, tudo que os fãs realmente sabem sobre a comemoração e a data e a cidade escolhida (Miami, nos Estados Unidos). O verdadeiro local onde a diva receberá amigos e estrelas nacionais e internacionais que fazem parte de seu círculo de relacionamento continua no mais profundo segredo. O local exato e o horário só será divulgado aos convidados no dia do aniversário, poucas horas antes do evento começar. A lista de convidados também está sendo mantido em sigilo.

O que se sabe sobre o aniversário da Anitta é que a funkeira tem por hábito consultar uma astróloga de sua confiança para decidir o país e a cidade na qual passará o dia de seu aniversário. Esse ano o local escolhido foi Miami.

DE PARAR O TRÂNSITO

Anitta e Bruna Marquezine foram clicadas esbanjando sensualidade no pós show de Madonna, no começo da semana m Los Angeles, cidade onde dividem casa. As duas abusaram dos decotes e brilhos e foram flagradas por paparazzi locais.