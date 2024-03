A substituta da rainha Letizia Ortiz foi hospitalizada

A incerteza e a preocupação tomaram conta do ambiente do canal de televisão espanhol laSexta Noticias, quando a ausência da renomada apresentadora Helena Resano gerou inquietação entre seus seguidores. Foi apenas dias depois que a própria jornalista compartilhou detalhes sobre seu estado de saúde, pondo fim aos rumores que circulavam.

Resano Lizaldre substituiu Letizia Ortiz, atual Rainha consorte da Espanha, no Telediário Segunda Edição, após o anúncio do compromisso de Dona Letizia com Felipe VI da Espanha em 2003, apresentando-o junto com Alfredo Urdaci.

“No domingo, estava me preparando para a semana. Cheia de compromissos, cursos e gravações que eram um desafio.” Mas a vida, o seu corpo, tem outros planos. Aqui estou desde segunda-feira”, disse Resano em uma mensagem divulgada em suas redes sociais, acompanhada de uma imagem borrada da cama de um hospital.

De acordo com a apresentadora, a sua entrada no centro médico foi resultado de um mal-estar físico repentino, que interrompeu os seus planos de trabalho e a levou a procurar atendimento profissional urgente.

Apesar da declaração de Resano, na qual agradece à equipe médica por sua atenção, não foram revelados detalhes concretos sobre sua condição de saúde ou sobre o diagnóstico que a mantém hospitalizada desde o último domingo.

A ausência da apresentadora deixou Ana Cuesta à frente do noticiário, enquanto Resano, que foi o rosto do Telediario durante o Dia da Mulher, está de licença médica.

Através de suas redes sociais, Resano tem transmitido sua incerteza sobre seu retorno em breve para casa, evidenciando que ainda não há clareza sobre quando sairá do hospital.

A preocupação entre seus seguidores tem sido palpável, demonstrando o carinho e apoio à apresentadora neste momento difícil.