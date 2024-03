“A moça sempre mais feia do que a esposa”: comparam Kate Middleton com suposta amante de William

Sobre o suposto desaparecimento de Kate Middleton, tudo foi dito e o tema de Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, como amante do príncipe William, ressurgiu novamente. Até inventam uma filha para ele com o príncipe de Gales. Mas sempre há alguém que vai além e vê um paralelo entre o que aconteceu com Diana e Camilla.

Foi assim que um usuário no Twitter comparou Kate com Rose e cruelmente disse que não entende por que na família real britânica os príncipes sempre têm amantes menos atraentes do que suas próprias esposas. “De tal pai, tal filho”, eles expressam.

"Uma coisa sobre esses reais é que as amantes sempre são mais feias do que as esposas", diz o tweet viral.

Algumas reações comparam as duas mulheres e afirmam que são bonitas à sua maneira. Além disso, até Rose Hanbury é modelo. Outros se concentram no verdadeiro problema: William.

"É melhor culpar quem está enganando, o príncipe William"

Embora as reações queiram zombar da narrativa de comparar as duas mulheres como se a beleza fosse seu único valor, a verdade é que outros usuários se desvincularam desse discurso tão misógino e focaram sua atenção em William.

Eles enfatizam com raiva que ele está repetindo o mesmo drama que aconteceu com sua mãe e com Camilla Parker nos anos 80: Diana, apesar de ser mais atraente e mais amada, era desprezada por essa mulher simples e mais próxima de seus gostos.

Na que foi a pior crise para a Família Real Britânica desde a morte da rainha Elizabeth, até mesmo as aspirações de William podem ser arruinadas se não houver uma gestão rápida e eficaz da crise.