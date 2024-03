A desesperada busca por uma substituta para Kate Middleton

A situação da monarquia britânica é, no mínimo, difícil nas últimas semanas, devido aos problemas de saúde do rei Charles III e ao mistério que envolve a saúde de Kate Middleton. Um cenário muito delicado no qual são poucas as pessoas com capacidade de representar a realeza britânica neste momento.

Kate Middleton continua afastada da agenda real e a monarquia britânica procura sua substituta

Apesar de o monarca continuar ativo e participando de alguns compromissos pontuais, Kate Middleton está afastada da agenda real. A rainha Camila acabou de retornar de alguns dias de férias devido ao cansaço após semanas intensas de atividade, e William concilia suas responsabilidades com o cuidado de sua família.

Kate Middleton O reaparecimento da princesa pode demorar mais do que o esperado (Tristan Fewings/Finnbarr Webster / Getty Images)

Sem dúvida, um cenário muito difícil em que até se falou que os duques de Sussex teriam se oferecido para ajudar com certas tarefas reais em um dos piores momentos de crise que a coroa atravessa.

No entanto, enquanto aguardamos que a casa real ofereça alguma nova informação sobre o verdadeiro estado da esposa do príncipe William, o que está bem claro é que os Windsor têm que dar resposta aos dezenas de compromissos de agenda e não contam com os principais efetivos para isso.

Quem é Lady Ghika, a mulher que substituirá Kate Middleton no Dia de São Patrício?

Neste dilema, não resta outra opção senão procurar substitutos para alguns dos membros primordiais da realeza, especialmente para a princesa de Gales. Depois que o Exército Britânico teve que retirar o nome de Kate Middleton de um dos eventos do ‘Trooping the color’, agora tiveram que substituir novamente a esposa de William em outro evento importante: o desfile do Dia de São Patrício.

Como ostenta o título de coronel da Guarda Irlandesa, Kate Middleton costumava participar do desfile do Dia de São Patrício e tinha a tarefa de apresentar o trevo aos oficiais e suboficiais. No entanto, isso não será possível. O Ministério da Defesa anunciou que Lady Ghika, esposa do tenente-coronel do regimento geral Sir Christopher Ghika, substituiria a princesa de Gales nesta tradição.