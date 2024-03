Um Desejo Irlandês: sobre o que se trata o novo filme da Netflix com Lindsay Lohan?

Os fãs de Lindsay Lohan em breve poderão vê-la novamente na tela. A Netflix lançará um novo filme estrelado pela atriz durante o mês de março: Um Desejo Irlandês.

A comédia romântica, estrelada por Lohan ao lado de Ed Speleers e Alexander Vlahos, já está se perfilando para se tornar uma sensação na plataforma com sua trama encantadora.

Quer saber do que se trata antes da sua estreia no gigante do streaming? Continue lendo para descobrir qual é a sinopse do filme que marca o retorno da atriz após se tornar mãe.

Recomendados

Ed Speleers e Lindsay Lohan como James Thomas e Maddie Kelly em Um Desejo Irlandês| (Netflix © 2024)

Maddie Kelly, uma jovem e despreocupada escritora de Nova York que trabalha como ghostwriter para um escritor do qual ela está completamente apaixonada: Paul Kennedy.

Após reviravoltas do destino, seu chefe acaba se comprometendo com sua melhor amiga. Diante disso, só lhe resta deixar de lado seus sentimentos para ser a dama de honra no casamento na Irlanda.

Lindsay Lohan é Maddie Kelly em Um Desejo Irlandês (Netflix © 2024)

No entanto, dias antes da cerimônia no país europeu, Kelly, melancólica, faz o desejo espontâneo de se casar com Kennedy e acaba acordando em uma nova realidade que só tinha imaginado.

Agora, é ela quem vai se casar com Paul e não sua amiga. Seu sonho parece ter se concretizado, mas um encontro fortuito a faz perceber que sua alma gêmea é outra pessoa muito diferente.

Alexander Vlahos é Paul Kennedy em Um Desejo Irlandês (Netflix © 2024)

No caminho, Maddie não apenas aprenderá que é preciso ter cuidado com o que se deseja, mas também que aquilo que desejamos com tanto afinco não é necessariamente o que precisamos.

"Adoro as histórias em que alguém realmente vai atrás dos seus sonhos. Quando conhecemos a Maddie no início, ela coloca os outros antes de si mesma", disse Lohan à Netflix sobre o que a atraiu no filme.

Ed Speleers e Alexander Vlahos brigarão por Lindsay Lohan em Um Desejo Irlandês (Netflix © 2024)

"Mas então ela percebe que precisa assumir o controle e fazer o que é melhor para si. É uma história de sorte, amor e confiança em si mesma," acrescentou em uma conversa ao serviço digital.

Um desejo irlandês estreia globalmente na Netflix nesta sexta-feira, 15 de março de 2024.