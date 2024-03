TOMORROW X TOGETHER anuncia sua terceira turnê mundial "ACT: PROMISE"

Foi em dezembro de 2023, durante o último concerto da turnê ‘ACT: SWEET MIRAGE’ do grupo TOMORROW X TOGETHER, composto por SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN e HUENINGKAI, onde revelaram que, embora o show marcasse o final de sua segunda turnê mundial, também marca o início de sua terceira turnê mundial.

Os meses passaram e na segunda-feira, 4 de março deste ano, o TOMORROW X TOGETHER surpreendeu os MOA, como é conhecido o seu fandom, ao anunciar o seu regresso, ou comeback, com o EP “minisode 3: TOMORROW”, que será lançado na segunda-feira, 1 de abril.

Anúncio da terceira turnê mundial “ACT: PROMISE”

E apenas alguns dias depois, a BIGHIT MUSIC anunciou que o TOMORROW X TOGETHER embarcará em sua terceira turnê mundial, chamada “ACT: PROMISE”, que começará no KSPO DOME em Seul, na Coreia do Sul, no próximo mês de maio.

Datas da turnê “ACT: PROMISE” do TOMORROW X TOGETHER

Sexta-feira, 3 de maio - Seul, Coreia do Sul (KSPO Dome)

Sábado 4 de maio - Seul, Coreia do Sul (KSPO Dome)

Domingo 5 de maio - Seul, Coreia do Sul (KSPO Dome)

Além disso, os três primeiros concertos estarão disponíveis simultaneamente na plataforma Weverse, através de uma transmissão ao vivo. Além disso, há especulações de que novas datas serão anunciadas nas próximas semanas como parte da terceira turnê mundial do TOMORROW X TOGETHER.