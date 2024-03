‘Tempo Sem Te Ver’, é assim que soa a nova música de Shakira

Está cada vez mais perto do lançamento do décimo segundo álbum de estúdio de Shakira, intitulado ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, e nos últimos dias ela tem liberado algumas das músicas inéditas.

Desta vez, foi a faixa 3 chamada ‘Tiempo Sin Verte’, que é uma mistura de pop-rock que já está se tornando uma das músicas mais esperadas pelos fãs da cantora. “Estive tanto tempo sem te ver e continuo aqui, e não passa um dia sem que eu pense em ti, estive tanto tempo sem te ver, me diga se ainda me ama e se lembra de mim”, é o que se ouve no trecho divulgado por Shakira.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de Shakira

É importante lembrar que o álbum trará 16 faixas, das quais oito são conhecidas por serem seus últimos sucessos musicais. Enquanto que sobre as novas faixas, até o momento foram liberadas apenas pequenas partes de cinco delas, faltando três para completar o álbum.

Recomendados

1. 'Puntería' ft. Cardi B

2. 'La Fuerte' ft. Bizarrap

3. 'Tempo Sem Te Ver'

4. 'Foguete' ft. Rauw Alejandro

5. ‘Entre Parênteses’ ft. Grupo Frontera

6. 'Como, Onde e Quando'

7. 'Nassau'

8. 'Última'

9. 'Parabéns' ft. Rauw Alejandro

10. 'Monotonia' ft. Ozuna

11. 'Sessão 53' ft. Bizarrap

12. 'TQG' ft. KaRoL G

13. 'Acróstico' com Milan e Sasha

14. 'Copa Vazia' ft. Manuel Turizo

15. 'El Jefe' ft. Grupo Fuerza Regida

16. 'Sessão 53 (Remix)' com Tiësto

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ é o primeiro lançamento simultâneo da cantora em vinil e digital com quatro capas. O álbum tem quatro edições. Diamante, rubi, esmeralda e safira. Cada uma apresenta um atributo. A esmeralda, confiança; o rubi, paixão; a safira, vulnerabilidade; e o diamante, força e resiliência, conforme explicado pela artista nas redes sociais.

“Las Mujeres Ya No Lloran. Meu novo álbum chega em 22 de março, não foi criado sozinho, mas sim com todos vocês e com minha matilha de lobas que estiveram ao meu lado em cada passo. A produção desta obra foi um processo alquímico. Ao escrever cada canção, me reconstruí. Ao cantá-las, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência”, Shakira.