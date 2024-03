Sofia Vergara exibe o maiô ‘da vingança’ e agita a rede

Sofía Vergara incendiou as redes sociais com uma nova foto de maiô que gerou mais de meio milhão de reações de seus seguidores, que não pararam de elogiar sua beleza aos 51 anos.

A famosa atriz colombiana, passou por um dos anos mais complicados de sua vida pessoal quando, no verão de 2023, anunciou seu divórcio de Joe Manganiello, após quase oito anos juntos e uma história de amor que parecia não ter fim.

Desde então, Sofía Vergara não parou de receber apoio não apenas de seus amigos, mas também de seus fãs. Além de continuar brilhando em outros projetos como o recente lançamento de sua linha de beleza ‘Toty’ e seu papel principal em ‘Griselda’, onde interpretou uma das mulheres mais temidas, a traficante de drogas, Griselda Blanco, contracenando com Alberto Guerra e Karol G.

Sofía Vergara como Griselda Blanco Netflix (COURTESY OF NETFLIX)

Mas estes não têm sido seus únicos sucessos, pois além da atuação e sua incursão no mundo da beleza, Sofía Vergara estreou como designer de moda, criando uma coleção acessível de roupas em parceria com a Walmart.

Sofía Vergara posa em um maiô verde

Sofía Vergara estava pronta para surpreender seus mais de 34 milhões de seguidores no Instagram compartilhando uma nova foto de biquíni, colocando-se como uma das rainhas da temporada mais quente do ano.

Ela posou com um maiô que não cavado e é mais ‘comportado’ com um decote tipo lingerie. Este visual não só se ajustava perfeitamente à sua silhueta, mas também a estilizava, oferecendo uma das propostas mais sedutoras para as férias de primavera.

O melhor de tudo foi que ela mesma criou a peça e faz parte de sua colaboração com o Walmart. Ela compartilhou isso em seu post: "Depois de meses testando amostras e estilos, não poderia estar mais feliz em compartilhar minha nova coleção de moda praia no Walmart. Apenas a tempo para as férias da primavera".

Sofía Vergara Instagram (Instagram: @sofiavergara)

No caso de Sofía Vergara, ela demonstra que não é necessário ‘mostrar’ tanto para parecer sexy e bonita. A atriz e empresária adicionou a cor da temporada, que é o verde, ao seu design, que é apenas uma das opções ideais para todas as mulheres, sem restrição de idade. Como você pode ver, o design é tão favorecedor que se torna tão irresistível quanto um biquíni.

A colombiana continua demonstrando que uma ruptura não a impede de continuar parecendo incrível e mostrar sua melhor versão, isso foi confirmado com este maiô que poderia ser interpretado como um visual de vingança para Joe Manganiello. A atriz não parou de brilhar desde a sua separação e, como Shakira, sua carreira continua em ascensão.