Pedro Pascal se junta a dois vencedores do Oscar em novo projeto cinematográfico

Pedro Pascal foi confirmado esta semana como um dos protagonistas do filme ‘Eddington’, um western contemporâneo dirigido por Ari Aster, onde compartilhará papéis com os vencedores do Oscar Emma Stone e Joaquin Phoenix.

Foi a produtora A24, a mesma por trás do premiado filme ‘Everything, Everywhere, All at Once’ (Tudo em todo lugar ao mesmo tempo), que anunciou em suas redes sociais o avanço de seu novo projeto, que junto com o chileno Stone e Phoenix, reunirá outras figuras cinematográficas reconhecidas como Luke Grimes, Austin Butler, Deirdre O’Connell, Micheal Ward e Clifton Collins Jr.

O novo desafio de Pedro Pascal

"Bem-vindos a Eddington. O faroeste contemporâneo de Ari Aster, estrelado por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Luke Grimes, Austin Butler, Deirdre O'Connell, Micheal Ward e Clifton Collins Jr., chegará em breve", resumiu a produtora em sua conta oficial do Instagram, onde a publicação foi acompanhada por uma foto da claquete do filme no meio do deserto.

Recomendados

De acordo com o que foi relatado nesta quinta-feira pelo hoyxhoy.cl, “a única coisa que se sabe sobre a trama é que segue a história de um comissário de uma pequena cidade do Novo México que tem aspirações mais altas”.

As especulações da mídia especializada dos Estados Unidos sobre o conteúdo do filme garantem que seria um filme de terror, principalmente devido à trajetória de Aster, que ganhou fama em Hollywood graças a filmes como ‘Midsommar’ ou ‘Hereditary’.

No caso de Pascal, este seria o seu primeiro projeto cinematográfico com o diretor, enquanto que para Phoenix seria outro capítulo em sua carreira com Aster depois de terem trabalhado juntos no ano passado no filme ‘Beau is Afraid’ (Beau tem medo).