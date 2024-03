O escândalo das fotos e todas as vezes que a coroa britânica enganou usando o Photoshop

Kate Middleton / Príncipe William Leon Neal/Pool Photo via AP (Leon Neal/AP)

A credibilidade da realeza britânica está à beira do colapso e tem sido prejudicada pela falta de informação fornecida sobre Kate Middleton e, para piorar as coisas, pelas edições que a última foto publicada da monarca sofreu no meio da tempestade.

A situação gerou um clima de desconfiança em relação aos futuros reis da Inglaterra, levando os meios de comunicação britânicos a começarem a desconfiar do que recebem do Palácio de Kensington, e as relações públicas começam a se desgastar dentro da família real.

Apesar do escândalo causado pelas supostas edições supostamente feitas por Middleton, que se desculpou através das redes sociais por seu ‘erro’, não é a primeira vez que isso acontece com a coroa britânica.

Recomendados

Todas as vezes que a realeza britânica enganou com suas fotos

Além disso, das notáveis edições que Kate fez no cartão postal do Dia das Mães do Reino Unido, onde aparece com seus filhos: George, Charlotte e Louis, semanas atrás também teriam enfrentado críticas por outra foto de família editada.

Um dia após o pedido de desculpas, outra foto surgiu mostrando Kate acompanhando William em um carro, mas ela está olhando para o lado oposto. Embora tenha sido inicialmente pensado como atual, internautas afirmam que se trata de uma imagem editada com uma foto da princesa em sua última aparição em dezembro. Além disso, apontaram que seu brinco foi apagado e seu chapéu foi ocultado.

Foto de família em dezembro de 2023

Outra das publicações que causou indignação e grande escândalo foi a foto familiar dos príncipes de Gales com seus filhos por ocasião do Natal, onde aparecem como uma família feliz, mas a imagem foi ofuscada quando detalhes das edições foram expostos, como o pequeno Louis tendo um estranho recorte em um de seus dedos.

Abril de 2023

Em abril de 2023, aconteceu o mesmo com a publicação de uma fotografia em comemoração ao que teria sido o 97º aniversário da falecida Rainha Elizabeth II. Desta vez, não houve nenhuma edição notável na rainha junto com seus netos e bisnetos, mas alguns observaram que a imagem tinha sido retocada na área do sofá.

Sem dúvida, 2024 começou com o pé esquerdo para a monarquia inglesa e teremos que esperar mais algumas semanas para saber se Middleton está em perfeitas condições, como afirmaram em seu primeiro e único comunicado.