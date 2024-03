Mistério resolvido! Esta é a árvore genealógica do Pato Donald

A Disney é uma das empresas mais famosas na criação de produtos audiovisuais adequados para todas as idades. Embora Mickey Mouse seja a criação mais popular de Walt Disney, existem outros personagens que estão no coração de milhões de pessoas, como o Pato Donald.

Este curioso animal foi criado em 1934 e desde então milhares de pessoas se perguntaram quem são seus parentes. Embora o telespectador reconhecesse Margarida, Huguinho, Pato Donald ou Luisinho não conheciam mais.

Conoce a los familiares del Pato Donald (Publimetro México)

Nas últimas horas, começou a circular, através de vários sites, a árvore genealógica do Pato Donald: seus bisavós, avós, pais, tios, irmãos e sobrinhos vieram à luz para todos aqueles que tinham dúvidas sobre como é o universo do pato mais famoso do mundo.

O autor de quadrinhos, Don Rosa, afirmou que Donald nasceu em algum momento perto do ano de 1920, no entanto, não há uma data oficial de nascimento. Hortense McPato, irmã mais nova de Rico McPato, teve Donald com Quackmore Pato, que tem o mesmo temperamento que seu filho. Esta árvore genealógica foi extensivamente desenvolvida por Don Rosa. A irmã de Donald se chama Della Thelma Pato, mas nem ela nem seus pais aparecem em animações ou quadrinhos, exceto em casos especiais, como The Life and Times os Scrooge MacDuck. De acordo com Rosa, Donald e Della são gêmeos.

Donald também teve outro tio menos conhecido: o intelectual Ludwig ou Ludwing Von Pato (inspirado no intelectual Ludwig von Mises), mas Don Rosa foi desautorizado a usar esse personagem, que está oficialmente ‘morto’. No entanto, até os anos 1970, Ludwig aparece em várias histórias em quadrinhos de Patópolis desenhadas na Itália. Assim como Della, Rico McPato tem três filhas: Webby, May e June