Meghan Markle vence a sua meia-irmã na batalha legal por difamação

Meghan Markle venceu a batalha legal por difamação movida por sua meia-irmã Samantha Markle, de 59 anos.

Os dados foram divulgados pela People, que indicou que a decisão judicial foi proferida pela juíza do procurador do distrito dos Estados Unidos, Charlene Honeywell, na Flórida, afirmando que ela rejeitou a acusação de Samantha porque não apresentou declarações que respaldassem sua ação por difamação.

O meio citado menciona que "na apresentação, a Honeywell escreveu que as acusações 'sugerem' que Samantha 'não concorda' com as 'opiniões mais do que com as declarações de fato' de Meghan".

Samantha Markle, filha de Thomas Markle, pai de Meghan, processou a esposa do príncipe Harry por US$75 mil, acusando-a de difamá-la em várias entrevistas, incluindo a que deu para Oprah Winfrey. Uma das declarações com a qual a duquesa não concordou foi quando ela disse que era “filha única”. Samantha rejeitou essa afirmação, alegando que cresceu com sua irmã, mas que se distanciaram quando ela começou seu relacionamento com o filho do rei Charles III.

Samantha e Meghan Markle em 2008 Daily Mail

"Estamos satisfeitos com a decisão do tribunal que rejeita o caso", disse Michael J. Kump, advogado de Meghan Markle, à People.

O meio citado detalhou que Samantha não poderá entrar com outra ação, pois o seu caso foi arquivado com prejuízo.

Meghan Markle e Harry, manchados por foto editada de Kate

Meghan Markle e o príncipe Harry não foram ignorados no polêmico caso da foto editada que a família real britânica publicou de Kate Middleton. Segundo informações divulgadas pela mídia, os duques de Sussex supostamente zombaram da situação, afirmando que nunca cometeriam esse erro.

No entanto, posteriormente o casal negou que tenham zombado da esposa do príncipe William. Comenta-se que antes do escândalo da imagem editada, Harry e Meghan entraram em contato com os Príncipes de Gales para expressar seus melhores desejos pela recuperação de Kate após sua cirurgia.

Entretanto, supostamente, Meghan está se preparando para voltar a Hollywood e dizem que por isso está aprimorando sua imagem com a estilista Jamie Mizrahi, que já trabalhou para a cantora Adele e outras celebridades.