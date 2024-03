'Mão de Ferro': Sobre o que trata a série espanhola que chegará à Netflix em março?

Os fãs das séries espanholas estão prestes a ter uma nova ficção para assistir na Netflix. A plataforma lançará sua nova produção original feita na Espanha neste mês de março: Mão de ferro.

O thriller, estrelado por Eduard Fernández, Chino Darín, Jaime Lorente, Natalia de Molina, Enric Auquer e Sergi López sob a direção de Lluís Quílez, terá oito episódios cheios de suspense e drama.

Se quiser saber do que se trata antes de começar a assistir ou adicioná-lo à sua lista para assistir mais tarde, continue lendo para descobrir qual é a sinopse da próxima série que promete ser um sucesso no serviço digital.

Qual é a história de “Mão de Ferro”, a nova série espanhola da Netflix?

A "Mão de Ferro" gira em torno de Joaquín Manchado, um homem que lidera com mão de ferro um império criminoso no porto de Barcelona, até que uma carga desaparece e ameaça tudo.

A partir de então, Manchado e seu clã iniciarão uma busca implacável para encontrar o responsável por essa perda e fazê-lo pagar com sangue pela traição audaciosa.

Cena da série 'Mão de Ferro' | QUIM VIVES / Netflix (QUIM VIVES/NETFLIX © 2024)

“O porto marítimo de Barcelona recebe quase 6000 contêineres por dia. Chegam mercadorias de todo o mundo que, em um único ano, podem esconder mais de 30 mil kg de cocaína, o que torna a cidade portuária uma das portas de entrada mais importantes da Europa no lucrativo negócio do tráfico de drogas”, diz a sinopse oficial compartilhada pela Netflix.

“Joaquín Manchado sabe muito bem, pois é o proprietário do principal terminal no porto de Barcelona. Se alguém quiser importar uma carga ilegal através do porto, deve contar com seu apoio, além da colaboração de toda a rede criminosa que foi formada ao seu redor. No entanto, um acidente inesperado e o desaparecimento de uma importante carga de cocaína desencadearão uma guerra implacável repleta de assassinatos e vinganças”, adianta o texto.

Cena da série 'Mão de Ferro' | NETFLIX (QUIM VIVES/NETFLIX © 2024)

Da mesma forma, o trailer da série resume perfeitamente o conflito apresentado no resumo em pouco mais de dois minutos. “Há 40 anos estou no porto e muitas coisas mudaram, exceto uma: os ratos”, ouve-se Fernández dizer, interpretando Manchado, no início do teaser.

Mão de Ferro chegará à Netflix nesta sexta-feira, 15 de março.