Homenagem a Diana: príncipe William e Harry vão separados a evento

O príncipe William e Harry marcam presença, ainda que separadamente, em uma cerimônia em memória de sua mãe, a princesa Diana.

Esta celebração noturna tem lugar no Reino Unido, enfatizando a importante figura que Diana representa, mesmo após sua trágica morte em um acidente de carro em 1997. Ambos os irmãos, agora com 41 e 39 anos, respectivamente, homenageiam sua mãe, mas não compartilham o mesmo espaço durante o evento.

Uma homenagem singular

No coração desta cerimônia está o The Diana Legacy Award, uma premiação que reconhece jovens comprometidos com o serviço social. William, presente fisicamente em Londres, presta sua homenagem através de um discurso que celebra os laureados.

Paralelamente, Harry, agora residindo nos Estados Unidos com Meghan Markle e distante das obrigações reais, conecta-se virtualmente para felicitar os premiados. Embora ambos contribuam para o evento, a interação direta entre eles é cuidadosamente evitada, refletindo uma dinâmica fraterna complexa que se estende além das luzes do palco da cerimônia.

Esta abordagem distinta na participação dos príncipes não é novidade; no ano anterior, optaram por mensagens gravadas aos vencedores, mantendo a tradição de apoio ao legado de sua mãe, mas preservando a separação física.

A última ocasião em que dividiram o mesmo espaço em prol da premiação remonta há dois anos, sublinhando uma mudança perceptível na maneira como escolhem honrar sua herança.

Fonte: Revista Quem

