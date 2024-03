Fontes próximas a Meghan Markle e ao príncipe Harry asseguram que o casal zombou da má edição na foto de Kate

Fontes próximas a Meghan Markle e ao Príncipe Harry garantem que o casal comentou sobre a má edição de fotos de Kate Middleton e disseram: “Este não é um erro que Meghan jamais cometeria”.

Meghan e Harry “teriam sido aniquilados”

Os Duques de Sussex, que vivem nos EUA, "teriam sido aniquilados" se tivessem entregado imagens retocadas com Photoshop deles e sua família, disseram as fontes ao Page Six.

A suposta zombaria dos príncipes ocorre depois que Middleton publicou uma foto dela e seus três filhos para o Dia das Mães com vários erros de edição, tudo para afirmar que a futura rainha está com boa saúde. No entanto, a imagem tinha sido muito editada.

As principais agências de notícias fotográficas do mundo, como a Reuters e a Associated Press, afirmaram que não podiam carregar a imagem em seu arquivo de imagens porque a foto foi “morta”.

Kate Middleton e filhos Instagram

Excesso de edição na foto da princesa de Gales

Os fotógrafos e o próprio sistema mostraram que a foto tinha sido editada apressadamente na sexta-feira e no sábado antes do seu lançamento. Até se especula que tenha usado o rosto que a princesa de Gales protagonizou na capa da Vogue de 2016.

Na manhã de segunda-feira, a princesa pediu desculpas por qualquer “confusão” causada pela imagem e disse: “De vez em quando eu experimento com a edição”. Ela também acrescentou que o príncipe William havia tirado a foto.

O que pensam Harry e Meghan?

O Page Six contatou uma fonte próxima de Harry e sua esposa, que disse: "Se Harry e Meghan já tivessem enfrentado o mesmo problema, teriam sido aniquilados. As mesmas regras não se aplicam para ambos os casais".

"A fonte próxima aos Sussex acrescentou: 'Este não é um erro que a Meghan cometeria jamais... ela tem um bom olho e uma atenção extraordinária aos detalhes'."

Diferentes meios afirmam que mais de 10 falhas na imagem foram identificadas.