Fim do mistério: fotógrafo quebra o silêncio e revela toda a verdade por trás da polêmica imagem de Kate Middleton

Kate Middleton está no centro da polêmica depois de admitir que editou uma foto polêmica, onde aparece com seus filhos, em sua reaparição oficial após semanas fora dos holofotes devido ao seu estado de saúde após uma cirurgia abdominal.

A imagem foi compartilhada pelos príncipes de Gales através de suas redes oficiais, devido ao Dia das Mães no Reino Unido.

No entanto, a fotografia rapidamente gerou polêmica nas redes sociais e nos meios de comunicação internacionais, devido a indícios que demonstravam que ela havia sido editada, algo que mais tarde foi reconhecido pela própria princesa.

“Como muitos fotógrafos amadores, eu ocasionalmente experimento com a edição (de fotos)”, disse Kate Middleton em sua conta do X.”

“Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que possa ter causado a foto da família que compartilhamos ontem (domingo). Espero que todos que comemoraram tenham tido um feliz Dia das Mães”, expressou.

A foto de Kate Middleton ao lado de William está editada?

Após esse fato, nas redes sociais, os olhares se voltaram para outras fotografias da princesa e, justamente, uma imagem recente dela ao lado de seu marido gerou especulações.

A foto mostra William ao lado de uma mulher no banco de trás, que seria Kate Middleton, e foi tirada no Dia da Commonwealth.

Nas redes sociais, primeiro duvidaram se era realmente a princesa quem estava no carro e depois questionaram o fato de haver dois tipos de tijolos na imagem.

Finalmente, Jim Bennett, que tirou a foto, quebrou o silêncio e confirmou que a protagonista da imagem é Kate Middleton e que a imagem não foi editada.

"Apenas vemos o príncipe William quando ele participa de um evento oficial. Sabíamos que o serviço seria ao meio-dia em ponto e, pela nossa experiência, sabíamos que ele passaria por uma das três ruas e escolhemos a correta", disse o profissional à Tarde AR.

"Eles estavam interessados em uma foto do príncipe William antes de chegar a Westminster e foi por isso que fomos lá. Quando vimos as fotos no computador, vimos alguém mais no carro. Parecia a princesa de Gales, não estávamos cem por cento certos, mas depois confirmamos com o palácio que era ela quem estava no carro com o príncipe", disse.

"O Palacio nos disse que tinha um compromisso privado. Existem três fotos porque as posições que tivemos que adotar não são aquelas com as quais estamos acostumados e tivemos que disparar muito rapidamente", detalhou de acordo com o que foi relatado pelo Marca.

Em relação à diferença dos tijolos, ele afirmou que a fachada do local é assim, indicando que não editou as imagens.

“Não estamos autorizados a editar nenhuma fotografia que depois teremos que vender sob nenhuma circunstância. Há uma grande diferença entre manipular uma foto e editá-la escurecendo ou clareando. Provavelmente serei o último da lista de pessoas a quem recorreriam para pedir ajuda. Estou neste negócio há 40 anos e nunca me escolheriam para fazer nada”, concluiu.