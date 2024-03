Fernanda fez um novo diagnóstico do BBB 24; sisters estão na mira dela

Fernanda fez um novo diagnóstico do BBB 24. Desta vez, algumas sisters estão na mira dela, que ainda sente a falta de Yasmin Brunet, que foi a última eliminada do reality show, na casa.

Depois da festa de Beatriz no BBB, Fernanda conversou com MC Bin Laden, que passou mal nesta quarta-feira (13) e precisou ser socorrido, que Alane humilhou a modelo durante muito tempo dentro do jogo.

Para a sister, a bailarina ajudou na eliminação de Yasmin Brunet do Big Brother Brasil. Segundo ela, Alane conseguiu mexer com o psicológico da camarote do BBB de todas as formas possíveis.

“A Yasmin saiu desse paredão e das últimas semanas psicologicamente massacrada porque ela foi humilhada e debochada por uma menina 10 anos mais nova que ela”, disse ela.

Fernanda aponta Alane como responsável pela eliminação de Yasmin Brunet do BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Durante a conversa, MC Bin Laden perguntou qual a opinião de Fernanda sobre Isabelle Cunhã e a sister respondeu sem medo que a aliada de Davi fez a mesma coisa “em vários momentos” do BBB 24.

No entanto, ela pontuou ao funkeiro que não foi com a mesma intensidade que Alane, que chamou de perversa: “A Cunhã não é tanta flor que se cheire, mas Alane é nível profissional e sabe muito bem o que tá fazendo. Cunhã é reativa. Falou dela, ela vira bicho”.

Bin Laden abre o coração

Durante a festa desta quarta-feira (13), o MC abriu o coração para Beatriz. Durante uma conversa, o último camarote do BBB 24 contou que venceu uma depressão. Neste momento, a vendedora falou que o famoso é um vencedor.

Isabelle Cunhã também foi apontada por Fernanda dentro do BBB 24 (Reprodução/Instagram)

“Nossa Bin, parabéns! Você é guerreiro demais. O Brasil está muito orgulhoso de você. A favela venceu, é isso que importa”- disse a sister.

Vale destacar que, após duas lideranças, nesta quinta-feira o público vai acompanhar mais uma prova do líder no BBB 24. Depois da longa disputa da semana passada, tudo indica que não teremos nada de resistência nesta semana. Quem deve ganhar o maior poder do Big Brother Brasil?

