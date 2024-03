Em um palácio aberto ao público, vive Rose Hunbury, a suposta amante do príncipe William.

O nome de Rose Hanbury volta a ser destaque no Reino Unido esta semana, após a polêmica foto da princesa Kate Middleton no último domingo do Dia das Mães, quando posou com seus três filhos para uma foto que foi posteriormente retirada pelas grandes agências de notícias por ter sido manipulada.

E nos últimos dias, a imprensa britânica, especificamente The Independent e a revista Tatler, dedicaram um artigo e um tweet à marquesa de Choldondeley, de 39 anos, que tem sido romanticamente ligada ao filho mais velho do rei Charles III desde 2019. Em 25 de março, completarão três meses desde que os príncipes não aparecem juntos na imprensa, enquanto os rumores de divórcio aumentam.

Nesta quarta-feira, 13 de março, o jornal El Heraldo USA publicou que "a princesa de Gales estaria se divorciando do príncipe William e a notícia estaria deixando a família real de cabeça para baixo, que não estaria acreditando na decisão de Kate". Tudo gira em torno da suposta infidelidade com Hanbury, de 39 anos e ex-amiga da alteza.

Sara Rose Hanbury, apesar de pertencer à realeza, sempre quis trabalhar, por isso dedicou-se ao modelagem e também à pesquisa política, até ter seus gêmeos com David Rocksavage, o sétimo marquês de Cholmondeley. Ela reside na mansão Houghton Hall, um palácio luxuoso e artístico, localizado ao norte de Houghton em Norfolk, Reino Unido.

Este palácio foi construído pelo primeiro ministro britânico, Sir Robert Walpole, no século XVIII. Houghton Hall é conhecida por ser um dos melhores exemplos da arquitetura palladiana na Grã-Bretanha, pois além de ter 106 quartos, também possui uma galeria de arte com uma extensa coleção, incluindo pinturas de mestres como Velázquez, Rembrandt e Rubens.

Esteve aberta ao público, mas agora permanece fechada indefinidamente, levando alguns a presumir que seria para proteger Rose da imprensa e dos curiosos. A majestosa residência também possui uma biblioteca gigantesca que abriga cerca de 10 mil livros. Um de seus atrativos é o seu extenso jardim murado, projetado por Charles Bridgeman e William Kent, com enormes esculturas.

Houghton Hall tem sido um local proeminente para eventos culturais e exposições de arte contemporânea nos últimos anos. Além disso, seus jardins são famosos por serem um destino turístico popular em Norfolk. A mansão também possui um dos elevadores mais antigos em funcionamento no país, instalado na década de 1920.

Em 2023, o artista plástico norte-americano Sean Scully expôs sua obra sob o título “Smaller Than The Sky”. Agora, para o próximo mês de junho, a queniana Magdalene Odundo terá uma exposição de esculturas feitas e situadas em resposta às salas de Estado.