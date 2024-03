Dragon Ball: estas são as últimas obras que Akira Toriyama deixou escritas antes de morrer

A morte de Akira Toriyama, além de causar uma profunda tristeza nos fãs de anime, traz muitas perguntas sobre o futuro de suas obras. Todos querem saber o que acontecerá com os projetos de Dragon Ball que estavam em desenvolvimento e o que acontecerá com a continuação do mangá de Dragon Ball Super, que lançou apenas o segundo episódio do novo arco há três semanas.

Vamos então revisar o que Akira Toriyama deixou pronto, para que seus seguidores ao redor do mundo pudessem desfrutar.

O primeiro trabalho escrito por Akira Toriyama não tem a ver com Dragon Ball e será lançado em alguns dias. Trata-se de Sand Land, que será lançado como anime no Disney Plus em 20 de março de 2024. O MeriStation relata que o mangaká japonês teve participação como roteirista na série, então é lógico questionar o que acontecerá se a série for bem-sucedida.

Felizmente, Sand Land já está pronto e só falta a plataforma escolhida para a reprodução liberar os episódios desta aventura.

Dragon Ball Daima

No que diz respeito ao universo mais forte de Akira Toriyama, destaca-se o retorno do anime através de Dragon Ball Daima. A estreia estava programada para novembro deste ano, para coincidir com o 40º aniversário da obra-prima do sensei.

Até agora, esses planos estão mantidos e, pelo que se sabe, tudo relacionado a essas histórias está escrito. Portanto, resta apenas aguardar a data exata de lançamento e desfrutar dessas aventuras inéditas de personagens de Dragon Ball, transformados em crianças por um feitiço estranho.

E o mangá?

A maior preocupação recai sobre o mangá de Dragon Ball Super, que está apenas no segundo episódio de um novo arco. Ninguém sabe se Akira Toriyama deixou tudo escrito, mas provavelmente terá contado seus planos ao ilustrador oficial e autorizado pelo sensei, Toyotaro.

Não quero falar por todos os seguidores de Dragon Ball, mas acredito que a maioria confia no trabalho que Toyotaro vem fazendo nas histórias de Super. Ele é praticamente o responsável por tudo.