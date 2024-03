BBB 24: Yasmin Brunet e MC Daniel vivem affair? A modelo revelou os detalhes

Eliminada do BBB 24, Yasmin Brunet já tem uma nova polêmica para se preocupar. Acontece que os rumores de um novo affair com MC Daniel começou a rodar pelas redes sociais depois que ela deixou o confinamento. Então, a modelo aproveitou para revelar os detalhes aos seguidores.

Fora do Big Brother Brasil, a filha de Luiza Brunet destacou que os dois seguem amigos e agradeceu todo apoio que o funkeiro lhe deu durante o confinamento. Para quem não lembra, o famoso fez um multirão para permanência de Yasmin no BBB.

“Mandei mensagem para ele para agradecer ontem de madrugada… Acho que vou vê-lo amanhã, talvez cruze com ele por aqui [nos Estúdios Globo]”, disse a modelo ao GShow.

BBB 24: Yasmin recebeu forte alerta da produção sobre o Tá com Nada (Reprodução/Globoplay)

O encontro deve acontecer nas gravações do Domingão com Huck, onde MC Daniel participa da Dança dos Famosos 2024 e Yasmin vai conversar sobre sua eliminação do BBB 24.

“Quero muito vê-lo, agradecer por todo apoio, dar um abraço nele, quem sabe ver ele dançar. Ele é amigo, de verdade”, disse a famosa, que chegou a viver um affair com o funkeiro antes de entrar no confinamento do reality da TV Globo.

Durante a entrevista ao GShow, Yasmin Brunet destacou que ainda não teve tempo de conversar com Wanessa Camargo, uma das principais aliadas no BBB 24, que foi expulsa por descumprir uma das principais regras do reality.

No Bate-Papo BBB, Yasmin afirmou que Leidy Elin "só gritava" com Davi (Reprodução/Globoplay)

Ela ainda destacou que recebeu mensagens de diversos participantes da temporada do Big Brother Brasil, mas que não teve tempo de responder: “Ainda não conversei com a Wanessa e vi que o Marcus me mandou mensagem e o Michel mandou também falando, ‘ah, você está linda, mas está virada, não é?’, coisas bobas. Não consegui ter uma conversa de fato com ninguém”, contou a modelo.

Assimilando ainda tudo que aconteceu, Yasmin segue conferindo as notícias e vídeos do BBB 24, que terá um novo líder em breve.

