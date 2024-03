BBB 24: Saiba mais sobre o enteado de Davi, 4 anos mais velho que o padrasto: “A gente é muito parceiro”

Davi Brito, participante do BBB 24, deu mais detalhes de como é sua relação com o enteado, quatro anos mais velho que ele.

”Ele me respeita, claro. Sou o padrasto dele. Eu também respeito ele demais. A gente é muito parceiro, muito amigo”.

O motorista de aplicativo tem 21 anos e é casado com Mani Rego, de 42. De acordo com o site ‘O Globo’, Mani engravidou de Caio aos 16 anos. Filho único, o jovem de 25 anos é estudante de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e se divide entre a casa da mãe e da avó, em Salvador.

Além de estudante, Caio é músico e já se apresentou tocando violino fora do país. A mãe do jovem explicou como é o comportamento do filho.

“Puxo a orelha de vez em quando, mas ele é tranquilo. Nunca deu trabalho, é muito responsável”, disse Mani em entrevista ao “Fatos & pitacos”, no Youtube.

No dia 31 de janeiro, a mulher também escreveu no Instagram como é a relação entre o esposo e o filho.

“Meu amor, fico feliz em ver você falar sobre a relação que construiu com Caio. Uma relação baseada no respeito e na afetividade. Estamos aqui fazendo a nossa parte, torcendo e lutando para que você siga e alcance seus sonhos. Somos uma família e estamos todos em um único propósito!”.

