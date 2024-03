BBB 24: Noite de festa para Beatriz e desespero para MC Bin Laden; entenda!

Durante festa de Beatriz no BBB 24, MC Bin Laden passa mal e pensa que pode infartar (Reprodução/Globo)

A noite desta quarta- feira (13) foi de festa para Beatriz, mas de desespero para MC Bin Laden, último camarote do BBB 24. Acontece que durante a segunda celebração da vendedora, o famoso passou mal e precisou ser socorrido.

Enquanto aproveitava a festa do BBB, Bin Laden sentiu fortes dores no peito, náuseas e precisou ser socorrido por Fernanda, sua aliada no reality show da Globo.

Com dores, o MC foi repousar no quarto e Fernanda foi atrás para saber o que estava acontecendo e o brother chega a pensar que poderia infartar.

Porém, a sister buscou acalmar MC Bin Laden, que percebeu que se tratava de uma crise de ansiedade: “A gente vai ganhar o Líder amanhã. Não tem nada a ver, ansiedade não é encontrar um problema em você. Coração acelera, a gente fica mal, com dores, mas óbvio que fisicamente não é”, afirmou Fernanda.

Aliada no BBB 24, Fernanda buscou acalmar o funkeiro depois do susto (Reprodução/Globo)

Após a crise na festa de Beatriz, Bin Laden contou para Fernanda que já tinha sentido tais sensações antes de entrar no BBB 24. Segundo o famoso, o problema, naquela época, eram gases.

Por fim, o funkeiro saiu do quarto e foi ao banheiro para vomitar: “É mil vezes melhor, Bin, já libera alguma coisa”- disse Fernanda.

Bin Laden abre o coração na festa

Durante a festa, o MC abriu o coração para Beatriz. Durante uma conversa, o último camarote do BBB 24 contou que venceu uma depressão. Neste momento, a vendedora falou que o famoso é um vencedor.

“Nossa Bin, parabéns! Você é guerreiro demais. O Brasil está muito orgulhoso de você. A favela venceu, é isso que importa”- disse a sister.

Vale que, nesta quinta-feira (14), o público vai acompanhar mais uma prova do líder no BBB 24. Depois da longa disputa da semana passada, tudo indica que não teremos nada de resistência nesta semana. Quem deve ganhar o maior poder do Big Brother Brasil?

