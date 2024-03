BBB 24: ‘Não consigo’, diz Bin sobre usar máscaras para se aliar aos rivais

MC Bin Laden não pretende enganar ninguém para vencer o BBB 24. O último camarote da temporada afirmou que não vai usar nenhum tipo de máscara para se aliar aos rivais: Matteus, Davi, Beatriz, Alane e Isabelle.

Durante uma conversa com Fernanda, na última festa do líder do BBB, o funkeiro destacou que precisa conquistar a liderança para não ser o próximo alvo, mas que não vai enganar ninguém para chegar até a final do reality show da Globo.

“Eu sou meio doido da cabeça, meu jeito assim, mas não consigo pôr uma máscara e ir lá para atuar. Se for para ganhar R$ 3 milhões fingindo uma coisa que não sou, eu não vou ganhar”, afirmou o brother.

BBB 24: Caso precise mentir, MC Bin Laden prefere ficar sem o prêmio (Reprodução/Globoplay)

Fernanda entendeu o ponto de vista do famoso e disse que, mesmo pelo prêmio milionário do Big Brother Brasil, não faria isso também: “Bin, eu também não. Nós estamos no mesmo barco”, apontou a sister.

Na conversa sincera, Bin Landen disse para Fernanda que dentro do Big Brother Brasil não há espaço para fingimento: “Eu serei eu mesmo durante todo o tempo que tiver aqui. Eu vou ser eu. É uma parada que não tenho ódio e raiva de ninguém, mas fingir que tá tudo bem?”, disse o cantor.

BBB 24: Durante festa de Beatriz no BBB 24, MC Bin Laden passa mal e pensa que pode infartar (Reprodução/Globo)

Durante a festa de Beatriz, a segunda no BBB 24, Fernanda disse ao aliado famoso que o foco está na próxima prova do líder, que acontece nesta quinta-feira (14). Segundo a sister, é preciso vencer para escapar do paredão e tentar mudar a rota das eliminações.

“A gente tá brincando, tá rindo, fingindo que nada tá acontecendo, mas amanhã [quinta-feira] volta todo mundo a se matar pra ganhar o líder”, disse ela, que pediu ainda para MC Bin Laden relaxar: “A gente pode ir lá fora daqui a pouco, pode comer um pouco, mentalizar em ganhar o líder”, destacou ela.

