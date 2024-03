BBB 24: Isa elogia Matteus durante conversa e dispara: “grande gato, arrasando todos os corações”

Os brothers e sisters se divertiram na Festa da Líder Beatriz na última quarta-feira (13). Quebrando a quarta parede e simulando um programa de entrevistas dentro do BBB 24, Isabelle conversou com seu amigo Davi, e em seguida Matteus, apontado como seu crush dentro do programa.

Ao iniciar o bate-papo, a manauara foi só elogios com o gaúcho. “Boa noite, mais uma vez em nosso grande quadro, a gente tem mais um participante maravilhoso, Matteus. Diretamente do Rio Grande do Sul, de Alegrete. Conta para gente como é essa grande participação, você participar do Big Brother, esse grande gato, arrasando todos os corações, uma grande coreografia que marca essa edição”, inicia Isabelle.

Matteus foi mais contido na resposta, e agradeceu sua cidade Alegrete. “Um orgulho imenso estar representando meu estado, minha cultura, minha cidade que tanto amo, que é Alegrete. Cada vez que cantam o canto alegretense aqui é incrível”, responde.

Matteus segurou a mão da Isabelle e não soltou nunca mais é ainda eu vi ele empurrado ela pra perto dele né 👀#mabelle pic.twitter.com/DZxi5zV9pL — Rebelde💋 (@Ju_ff0701) March 14, 2024

Claro que também não faltou muita dança entre os dois e Beatriz, a ‘dona da festa’, entrevistando os amigos. Confira:

NOVO CASAL? Trocando olhares, Matteus e Isabelle dançam juntos. Vem aí? #BBB24pic.twitter.com/jG8EBFWPsF — POPTime (@siteptbr) March 14, 2024

Simplesmente Beatriz entrevistando Isabelle e Matteus



Ela não é inocente KKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/etBQEAzxYt — Alfinetei (@ALFINETEI) March 14, 2024

Matteus revela se ficaria com Isabelle e cita Deniziane: “Ficamos de conversar”

Mesmo com um clima íntimo entre os dois, há dois dias Matteus revelou se ficaria ou não com Isa. Instigado a tentar mais um romance no BBB, Matteus revela para Beatriz e Alane suas reações intenções ela.

Após as sisters pedirem desculpas ao brothers por brincadeiras instigando um novo casal, o gaúcho revela acordo com Deniziane, com quem teve um breve romance no reality.

“Matteus, desculpa a brincadeira hoje que a gente fez com Isabelle”, inicia Beatriz. “Vamos conversar agora. Eu, da minha parte, eu brinco, dou risada. Eu quero que fique um clima legal, porque a gente tinha um clima assim com a Ane e eu quero que a gente siga tendo isso. Porque aqui já tem um clima muito pesado, entendeu?”, explica o brother.

Alane também participa da conversa e conversa com Matteus. “É que eu acho super divertido tudo o que tem a ver com relacionamento, eu me empolgo, eu acho legal, e eu já tinha percebido. E aí quando a Bia falou eu: ‘não foi só eu então’, eu pensei assim. Mas se você se incomoda com a brincadeira, a gente para. Até porque acho que em respeito a Ane, não tem nada a ver”.

O gaúcho diz não se incomodar com as brincadeiras, mas pede respeito tanto para Isabelle quanto para Deniziane.

“Pode brincar, mas vamos cuidar. Eu respeito muito a Ane e, como eu falei, não tem nada. Só que a gente ficou de conversar lá fora e eu não quero relação. Falta um mês para terminar o programa. E eu também não quero prejudicar o jogo de outra pessoa. Minha intenção não é ficar com ninguém, eu não quero. Mas também se tivesse a oportunidade de ficar, eu ficaria. Mas não em um momento assim”.

