BBB 24: Festa de Beatriz vira piada nas redes sociais; confira os comentários

Beatriz foi criticada nas redes sociais por causa de sua segunda festa do líder no BBB 24. Muito animada e cheia de energia para colocar todo mundo para dançar nesta quarta-feira (13), a sister acabou se divertindo com seu grupo e engolindo o gosto amargo dos demais participantes.

Enquanto Davi, Matteus, Isabelle e Alane dançavam ao lado da líder do BBB, Leidy, Fernanda, Pitel e Lucas, por exemplo, não faziam muita questão. Já na web, Beatriz foi chamada de forçada e exagerada por parte do público.

Ao assistirem ao vídeo da segunda festa de Beatriz no Big Brother Brasil 24, os fãs do reality show detonaram a sister: “Essa festa virou um enterro. Ninguém está se divertindo”, escreveu uma pessoa.

Uma disse que Beatriz estava “cada vez pior” nas festas, já que mostrava uma empolgação exagerada. Há também quem alegue que Bia pagou mico no BBB 24: “Meu Deus, que cena mais ‘micosa’. Essa garota é igual aos seus aliados sem carisma e forçados”.

Um comentário também pedia para a produção do programa da TV Globo chamar a ambulância: “Manda um SAMU com psquiatra urgente pra festa..mais uma tortura de vergonha alheia”, escreveu a pessoa, que ainda usou emojis de gargalhada.

Comentários com “ela [Beatriz] é cansativa” e “as piores festas do BBB” também encheram as redes sociais durante a madrugada desta quinta-feira (14). Será que já deu para Bia?

Vale destacar que, após duas lideranças, nesta quinta-feira o público vai acompanhar mais uma prova do líder no BBB 24. Depois da longa disputa da semana passada, tudo indica que não teremos nada de resistência nesta semana. Quem deve ganhar o maior poder do Big Brother Brasil?

