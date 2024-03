BBB 24: Boninho fecha quarto magia; web detona big boss e manda o recado

Boninho mandou fechar o quarto magia até o fim do BBB 24, mas o público que acompanha o reality disse que o big boss errou e “deveria fechar o gnomo e deixar o caos” acontecer na casa.

Segundo a produção, os brothers e sisters vão se despedir do cômodo na manhã desta quinta-feira (14) e, agora, todos os participantes do Big Brother Brasil precisam se dividir entre o fada e o gnomo.

No entanto, nas redes sociais, o público continuou a criticar a medida tomada pela direção do reality show da Globo: “Deveria fechar o Gnomo pra vê se as meninas de lá saem pra tomar um sol. Deve tá todas mofando lá dentro”, brincou outra pessoa.

Recomendados

Seguindo o caminho do fogo no parquinho do Big Brother Brasil, o público orientou a produção e afirmou que se fechasse o quarto gnomo o caos era real: “Boninho queremos ver os gnomos indo para o fadas”.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: estes são os 5 caminhos para recuperar a INTIMIDADE com o parceiro

Há também quem faça piada com Fernanda. Uma fã do BBB 24 pediu para Boninho fechar o quarto gnomo para fazer a sister “procurar uma outra cama para deixar com a marca do seu corpo”. Segundo ela, isso iria “causar desconforto” dentro do jogo.

Além das brigas entre os dois quartos (fada e gnomo), parte do público ficou chateado com a notícia, já que enxergava que o quarto magia era “o quarto mais bonito” da casa do BBB 24.

Além dos quartos fada e gnomo, o quarto do líder continua aberto. Aliás, nesta quinta-feira (14), uma nova prova do líder acontece no Big Brother Brasil. Quem será que vai conquistar a “suíte” da casa mais vigiada do Brasil?

LEIA TAMBÉM: Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer