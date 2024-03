BBB 24: Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus ganham o público com dancinha decorada

Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus ganharam o público com uma dancinha decorada para a festa do líder do BBB 24, que aconteceu na noite desta quarta-feira (13). Depois que o vídeo foi para nas redes sociais, o quinteto foi elogiado pelos fãs do reality show da Globo.

Ao assistir o passinho dos amigos, algumas pessoas destacaram que Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus “entregam tudo” durante as festas do Big Brother Brasil: “São os únicos que aproveitam o BBB além do ‘só jogo’”, aplaudiu um outro perfil.

LEIA TAMBÉM: ‘A Arte de Amar’: tudo o que precisas de saber sobre o novo filme turco da Netflix

Recomendados

Além da dança, a segunda festa de Beatriz no BBB cativou algumas pessoas, já que mostrou que a sister é uma pessoa simples: “O top 5 do Brasil do Brasil! Hoje a Bia mostrou na festa que é uma menina humilde e muito agradecida por tudo. Ri muito com o show de talentos e fiquei emocionado com a gratidão que ela tem pela vida”.

Críticas também não faltam

Porém, nem tudo foi alegria para a despedida de Beatriz da liderança do BBB 24. A alegria da vendedora foi questionada por parte do público, que acabou se divertindo com seu grupo e engolindo o gosto amargo dos demais participantes.

Enquanto Davi, Matteus, Isabelle e Alane dançavam ao seu lado, nas redes sociais, Beatriz foi chamada de forçada e exagerada por parte do público que acompanhou a festa do BBB. Ao assistirem ao vídeo da festa, fãs do reality show detonaram: “Essa festa virou um enterro. Ninguém está se divertindo”, escreveu uma pessoa.

Uma disse que Beatriz estava “cada vez pior” nas festas, já que mostrava uma empolgação exagerada. Há também quem alegue que Bia pagou mico no BBB 24: “Meu Deus, que cena mais ‘micosa’. Essa garota é igual aos seus aliados sem carisma e forçados”.

LEIA TAMBÉM: Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer