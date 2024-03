Antes de se tornar realeza, Kate Middleton trabalhou como compradora de acessórios

Kate Middleton, princesa de Gales, tem chamado a atenção do mundo desde que seu relacionamento com o Príncipe William se tornou público. No entanto, antes de entrar para a realeza britânica, Middleton tinha uma vida profissional longe dos holofotes e das responsabilidades reais.

Nascida em 9 de janeiro de 1982 em Reading, Berkshire, Kate Middleton veio de uma família de classe média alta. Ela estudou na Universidade de St. Andrews, na Escócia, onde conheceu o Príncipe William em 2001. Antes de seu romance real, Middleton estava traçando seu próprio caminho profissional.

Depois de se formar na universidade em 2005 com um diploma em História da Arte, Middleton trabalhou brevemente na empresa de moda Jigsaw como compradora de acessórios. Foi durante este tempo que os primeiros rumores sobre seu relacionamento com o Príncipe William começaram a surgir, já que ambos frequentaram a mesma universidade. No entanto, Kate Middleton não se limitou a trabalhar no setor da moda.

Recomendados

Ele sempre amou arte (Agencias)

Também passou um tempo trabalhando para a empresa de publicidade e relações públicas ‘Party Pieces’, de propriedade de seus pais, onde contribuiu para o desenvolvimento e promoção de produtos para festas. Essa experiência empresarial a ajudou a desenvolver habilidades comerciais e de marketing que seriam valiosas em seu futuro papel como membro da família real. Além de seu trabalho no mundo dos negócios, Middleton também se dedicou ao voluntariado e trabalho filantrópico.

Ambos se conheceram na Universidade (Agencias)

Ela participou de várias organizações de caridade, incluindo a organização de crianças sem-teto ‘Save the Children’. Seu compromisso com o serviço comunitário e ajuda aos mais necessitados refletia seu futuro engajamento em causas sociais como membro da realeza.

Kate é uma das figuras mais influentes da realeza britânica (Agencias)

Quando o relacionamento de Kate Middleton com o Príncipe William se tornou mais público, ela deixou seu emprego na Jigsaw para se concentrar em seu relacionamento e se preparar para seu papel como futura princesa. No entanto, sua experiência anterior no mundo dos negócios e seu compromisso com o trabalho voluntário e filantrópico serviram como base sólida para sua transição para a vida real.