Ana Hickmann se pronuncia e fala a verdade sobre rumores de uma nova gravidez

A apresentadora Ana Hickmann assumiu o namoro com o também apresentador e chef de cozinha Edu Guedes na manhã da última terça-feira, dia 12 de março. Conforme publicado pela Caras, o romance foi confirmado por meio das assessorias de imprensa em declaração ao colunista Léo Dias.

Os rumores sobre uma possível aproximação entre o casal começaram há alguns meses, quando imagens dos dois juntos foram compartilhadas na internet. Eles chegaram a fazer algumas viagens, mas sempre negaram os boatos de que estavam em um relacionamento e afirmaram apenas se tratar de uma forte amizade.

Após anunciar o relacionamento, Ana Hickmann fez uma live com seus seguidores na noite da última quarta-feira, dia 13 de março, na qual aproveitou o momento para desmentir os boatos de uma possível gravidez do novo namorado.

Ao negar a gestação, ela também aproveitou para “alfinetar” o colunista Léo Dias, responsável por divulgar a suposta gravidez: “Não, gente. Eu não estou grávida. O Léo Dias que ficou maluco. Contou sobre algumas coisas, empolgou. Não estou grávida”, reforçou a apresentadora.

Amizade antiga

O relacionamento entre Ana Hickmann não foi algo que pegou os seguidores do casal de surpresa. Amigos de longa data, os dois se conheceram quando trabalharam juntos na Record, apresentando o programa ‘Hoje em Dia’ entre os anos de 2005 e 2009.

Em 2010, Ana migrou para outro programa da emissora enquanto Edu permaneceu no ‘Hoje em Dia’ até 2015, quando foi para a Rede TV. Hoje, ele é responsável por apresentar o programa ‘The Chef com Edu Guedes’ que vai ao ar pela Band.

Por conta do término recente de seus relacionamentos anteriores, incluindo a separação conturbada de Ana, o casal optou por aguardar para revelar o novo relacionamento na intenção de preservar os filhos de ambos.

