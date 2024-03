A poderosa reação de Meghan Markle após a polêmica foto editada de Kate Middleton Meghan Markle, acompanha com preocupação e angústia o escândalo que enfrenta sua cunhada (Instagram: @_kate_middleton_royal / @sussexroyal)

A fotografia de Kate Middleton com seus filhos, que foi recentemente publicada para testemunhar a suposta melhora da Princesa de Gales e que horas depois ela mesma reconheceu ter sido manipulada digitalmente, colocou em dúvida a credibilidade da Coroa.

A imprensa inglesa afirma que este erro é uma das maiores crises enfrentadas pela Família Real britânica e os ingleses exigem a verdade sobre o que está acontecendo com a esposa do príncipe William e seu estado de saúde, que passou por uma cirurgia abdominal em fevereiro.

“A confiança e a integridade são ativos preciosos. O público adora a realeza, mas essa adoração se baseia em ser-lhes dita a verdade”, afirma Richard Key, um dos jornalistas especializados em Casa Real mais respeitados do Reino Unido, no ‘The Daily Mail’.

O terremoto real

Segundo o portal La Razón,, as redes sociais zombam da situação dos Príncipes de Gales e do mistério que os envolve, isso somado aos protestos dos antimonárquicos às portas da Abadia de Westminster tem deixado a família de cabeça quente.

O escândalo ultrapassou as fronteiras do Reino Unido, a Europa e os Estados Unidos ecoaram esse terremoto que abala a família real.

Enquanto Harry e Meghan Markle observam de longe com a experiência de terem sido alvo de escárnio por muito tempo quando decidiram renunciar aos seus deveres com a Coroa, seriam ideais para aconselhar Kate e William nesta situação tão complicada.

Meghan e a ajuda que ela pode oferecer a Kate

"Se Harry e Meghan alguma vez tivessem enfrentado esse mesmo problema, teriam sido massacrados. As mesmas regras não se aplicam para ambos os casais (...) Isso é um erro que Meghan jamais cometeria. Ela tem um bom olho para essas coisas e uma enorme atenção aos detalhes", comenta uma fonte próxima aos duques de Sussex ao Page Six.

Meios de comunicação como o ‘The Mirror’ asseguram que Meghan Markle está acompanhando com preocupação e angústia o escândalo enfrentado por sua cunhada.

Ela viveu em primeira pessoa o escárnio público e sente que poderia ajudar a princesa de Gales a lidar com essa crise que ameaça tirar a popularidade que ela conquistou ao longo dos anos.

“Pediria a Meghan que falasse em voz alta e com paixão em defesa de Kate. Meghan pode não gostar de ser alvo da imprensa negativa, mas certamente está mais familiarizada com ela do que Kate (...) A duquesa poderia ajudar enormemente a princesa de Gales, orientando-a nesta crise, publicamente e nos bastidores”, comenta o especialista em relações públicas Ryan McCormick ao ‘The Mirror’.