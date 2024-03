A Mercedes aceita o interesse por Max Verstappen

O chefe de equipe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, afirmou nesta quarta-feira que a equipe alemã precisa “fazer o dever de casa para fazer o carro funcionar” e assim se tornar “uma alternativa real” para o tricampeão mundial holandês Max Verstappen, diante dos rumores de uma possível saída da Red Bull.

“Todos os times gostariam de contratar o Max, porque ele é o piloto mais forte, é lógico. Mas eu já disse que o piloto sempre tentará sentar-se no carro mais potente. Por isso, temos que fazer o trabalho de casa para que o carro funcione. Assim, a Mercedes poderia se tornar uma alternativa real para o Max”, analisou o austríaco em uma entrevista à OE24.

O responsável da Mercedes acredita que se Christian Horner, seu homólogo na equipe 'energética', permanecer na equipe após a investigação por suposto comportamento inadequado com uma funcionária, isso abre um "cenário emocionante". "No final, trata-se da personalidade de Horner. Mas só leio na mídia o que acontece internamente na Red Bull...", acrescentou.

Pelo barulho que cerca a Red Bull, Wolff também poderia ‘pescar’ na Red Bull para fortalecer sua equipe técnica com o engenheiro Adrian Newey, o idealizador dos carros de corrida ‘energéticos’. “Tudo é sempre possível nesse carrossel louco, não descartaria nada. Mas temos uma excelente equipe de técnicos com os quais me sinto confortável e cem por cento bem posicionado”, disse.

"A partir de 2026 haverá regulamentações completamente novas, especialmente no que diz respeito ao motor. Isso nos dá a oportunidade de fazer tão bem quanto fizemos em 2014", previu Wolff sobre a futura mudança de regulamentação dentro de duas temporadas.

Embora não quisesse se comprometer tão rapidamente com o substituto de Lewis Hamilton, que está indo para a Ferrari em 2025. "Kimi Antonelli é para mim o mais destacado entre os jovens. Os carros de Fórmula 1 atuais são mais fáceis de dirigir porque, ao contrário dos de Fórmula 2, têm direção assistida. Isso torna menos extenuante", comentou sobre um dos candidatos a ser companheiro de George Russell.