A Disney demitiu o criador de ‘X-Men 97′ por provável conta no OnlyFans

A apenas alguns dias da aguardada estreia de ‘X-Men 97′ no Disney+, a notícia da demissão repentina do criador e principal roteirista da série, Beau DeMayo, abalou os fãs e a indústria do entretenimento. De acordo com relatos do The Hollywood Reporter, a Marvel e DeMayo seguiram caminhos separados logo antes do lançamento da série.

Isso deixou várias perguntas no ar sobre as razões por trás dessa decisão. A demissão de DeMayo ocorreu de forma surpreendente no início da semana passada, quando seu email da empresa foi desativado e o elenco e a equipe técnica foram informados de que ele não fazia mais parte do projeto.

Além disso, a conta de Instagram dele, que havia sido usada para compartilhar atualizações sobre a série, foi excluída repentinamente. Essa saída abrupta deixou muitos especulando sobre as possíveis razões por trás dessa decisão. Até o momento, nem a Disney nem a Marvel forneceram uma explicação oficial sobre a demissão de DeMayo.

Recomendados

No entanto, surgiram várias teorias e rumores online que tentam esclarecer o que aconteceu. Um dos rumores mais proeminentes sugere que a demissão pode estar relacionada a problemas internos na produção da série.

Outra teoria que ganhou força nas redes sociais é a possibilidade de que a demissão de DeMayo esteja ligada à revelação de sua conta no OnlyFans. Vários usuários no Twitter especularam sobre a possibilidade de que a Marvel tenha decidido demitir o roteirista depois que imagens de sua conta na plataforma de conteúdo para adultos vazaram.

A Disney e a Marvel permanecem em silêncio no meio da polêmica sobre a demissão de Beau DeMayo

Embora essas teorias ainda não tenham sido confirmadas por fontes oficiais, elas sugerem possíveis motivos por trás da demissão de DeMayo. Sua saída repentina do projeto, logo antes da estreia da série, gerou grande incerteza entre os fãs e levantou questões sobre o futuro de X-Men '97.

Beau DeMayo tinha sido anunciado como parte da equipe criativa da série em novembro de 2021, e sua adição foi recebida com entusiasmo devido à sua perspectiva única como um homem negro homossexual. No entanto, sua demissão repentina expôs a fragilidade das relações de trabalho na indústria do entretenimento.