‘A Arte de Amar’: tudo o que precisas de saber sobre o novo filme turco da Netflix

Os filmes românticos turcos são muito populares entre os assinantes da Netflix. Por essa razão, a plataforma procura regularmente adicionar histórias de amor feitas na Turquia.

A próxima produção do gênero que chegará ao catálogo do gigante do streaming é A Arte de Amar, um longa-metragem de romance e ação que promete arrasar conquistando corações.

Quer saber mais sobre este projeto? Continue lendo para saber tudo o que precisa sobre ele antes da sua chegada à biblioteca de serviços digitais: da sinopse e elenco ao lançamento.

Sobre o que é o novo filme turco da Netflix?

De acordo com a sinopse oficial, A Arte de Amar gira em torno de Alin, uma bela e perspicaz agente da Unidade de Crimes de Arte da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Na história, a protagonista passa "tempo perseguindo um ladrão que roubou valiosos quadros em museus ao redor do mundo, onde entrar é quase impossível. Uma coisa está clara: o ladrão não está fazendo isso por dinheiro", diz o texto compartilhado pela Netflix.

“Depois de passar anos procurando pelo misterioso criminoso, Alin consegue decifrar o local de seu próximo assalto”, continua o resumo. “No entanto, ao descobrir a identidade de seu alvo, ela fica chocada: é o homem de quem um dia ela se apaixonou, Güney”.

A sua ex-parceira é "um empresário bilionário que desapareceu quando estavam prestes a se casar". Assim, agora, "só tem uma opção: confrontá-lo e pegá-lo em flagrante. É assim que começa uma história cheia de ação, aventura, intriga e romance", conclui.

Quem faz parte do elenco?

O filme A Arte de Amar conta com um elenco pequeno, mas muito talentoso. Os papéis principais são interpretados pela reconhecida atriz turca Esra Bilgiç e pelo galã Birkan Sokullu.

O público reconhecerá Bilgiç por seu trabalho em projetos como Dirilis: Ertugrul e Atatürk 1881 - 1919. Enquanto isso, Sokullu se destacou anteriormente em tramas como Masumlar Apartmani e Yasamayanlar.