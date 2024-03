Veja sinais de edição na foto de Kate que levantam polêmica

Grandes agências de notícias, como Reuters, AP, Getty e AFP, retiraram do ar uma foto da Princesa de Gales do Dia das Mães, após especulações sobre manipulação digital, enquanto o público aponta quatro sinais de possível edição.

Detetives das redes sociais destacaram supostas discrepâncias na foto do Dia das Mães de Kate Middleton, levando agências renomadas a retirá-la de circulação. O Palácio de Kensington recusou-se a comentar, intensificando a polêmica sobre a autenticidade da imagem.

Sinais de edição

Captura-de-tela-2024-03-12-100713



Usuários observaram diversas inconsistências na imagem, como a posição das mãos do Príncipe Louis, a ausência da aliança de casamento de Kate e falhas no cabelo e nas roupas das crianças. As agências de notícias removeram a foto de suas plataformas, citando possíveis alterações digitais.

Enquanto o palácio permanece em silêncio, comentaristas reais expressaram preocupação com a confiabilidade das futuras divulgações da realeza. O incidente levanta questionamentos sobre a transparência e veracidade das imagens divulgadas pela família real britânica.

Posteriormente, a própria Kate publicou um pedido de desculpas, dizendo que, como toda amadora, aventura-se por programas de edição de imagens.