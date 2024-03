Suposto ‘affair misterioso’ de Jade Picon não é tão anônimo quanto se imagina; você já pode ter visto

Após a cerimônia do Oscar, que aconteceu no último domingo (10), em Los Angeles, houve uma festa badalada com diversos astros de Hollywood. Dentre os famosos, Jade Picon foi um dos nomes a comparecer no after do evento, acompanhada do brasileiro e bilionário Nader Fares, o empresário de 31 anos de idade.

Apesar de o bilionário não ser considerado uma figura pública, não é a primeira vez que surge na mídia. Nader Fares é primo do noivo de Marina Ruy Barbosa, Abdul Fares. No entanto, não se trata de uma única ligação midiática.

Segundo informações do portal EXTRA, a tentativa de manter o romance longe dos holofotes não tem dado tanto certo. Durante o evento da Vanity Fair, Jade Picon surgiu em um vídeo enquanto fazia selfie com Nader.

Recomendados

Outro ambiente em que foram vistos juntos teria sido vazado por Leo Picon, irmão da famosa, que em uma postagem no Instagram revelou Nader como condutor do carro em que ele, Jade e os amigos estavam. Segundo o Extra, o grupo ainda viajou no jatinho do empresário.

Leia mais:

Nem sempre no anonimato

Apesar de seu distanciamento da mídia e não ser caracterizado como uma figura pública de grande escala, Nader Fares pode ter passado por sua vista em algum momento. Em um dos contextos de presença midiática, o empresário foi considerado como um dos jovens brasileiros com menos de 30 anos mais influentes do país pela Forbes, em 2019.

Se tratando de sua vida pessoal lá atrás, Nader também se envolveu com a ex-BBB Emily Araújo, a vencedora da 17ª edição do reality. No entanto, o relacionamento da dupla não durou por muito tempo.

Nader Fares nasceu em uma família bilionária e hoje opera como diretor das Lojas Marabraz, além de ser sócio de outros empreendimentos.